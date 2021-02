Coronavirus en Perú: Elder, Jorge y Marvin, los últimos héroes de blanco

Elder Florida Alvarado (46) sabía el riesgo que corría. Pero veía que sus compañeros necesitaban su ayuda y no dejó de recibir a pacientes en el hospital de Chancay . Siempre estaba dispuesto a atender un parto o complicación de las gestantes que se infectaban con Covid-19. Incluso contestaba sus llamadas en la madrugada.

Su esposa le insistía que ya dejara de trabajar, pero Elder siguió adelante. Hasta que fue alcanzado por el coronavirus.

“Mi esposo era un médico excelente, un buen hijo, gran padre y esposo, amigo de sus pacientes, su pasión era su hospital. Pero tenía asma, por lo que le rogué que pidiera licencia, pero él me dijo que cada vez había menos profesionales atendiendo, y no podía darse el lujo de ausentarse, porque sus pacientes lo necesitaban”, recuerda Graciela Celis.

Florida Alvarado ha dejado dos hijos de 10 y 12 años en orfandad y un gran vacío en su hogar y el hospital de Chancay.

A la fecha el Covid-19 ha cobrado la vida de 306 médicos y 36 de ellos solo este año. Otros 50 están en UCI. Con estas cifras el Perú es el tercer país de Iberoamérica con el mayor número de galenos fallecidos por el Covid-19; solo detrás de México (1.151) y Brasil (465), según la Confederación Médica Latino Iberoamericana.

El decano del Colegio Médico, Miguel Palacios, demandó mayor velocidad en la vacunación porque solo dos o tres semanas después de la segunda dosis los médicos estarán protegidos . Mientras que Yarela Caballero Enríquez, secretaria del Colegio Médico de Lima, solicita al Gobierno se les otorgue la estabilidad laboral a los médicos, debido a que varios trabajan como CAS, por terceros o suplentes, sin contar con beneficios laborales.

Buen médico, gran padre

Jorge Fernando Ludeña del Águila (53) acudía a los domicilios de sus pacientes que padecían de Covid-19 y también atendía en una posta de Comas, donde contrajo el virus. Tras enfermar, fue trasladado al hospital Santa Rosa donde luchó por varios días hasta que la enfermedad lo venció.

“Él era una persona bastante dedicada a su trabajo”, cuenta su hijo Alonso Ludeña Esquivel, estudiante de medicina en la Universidad Cayetano Heredia. “Es una alegría bonita salvar vidas, seré un gran médico como mi padre”.

Otro héroe de bata blanca es Marvin Cuenca Bejarano (30), quien laboraba en el Policlínico El Trébol de EsSalud en Los Olivos como tercero, sin seguro ni estabilidad. “Cuando la pandemia avanzaba, le pedí que regrese a casa (Áncash), pero él no quería. Me decía: ‘No, mamá, si yo no regreso, ¿quién va a ver a mis pacientes? No me voy a sentir bien dejándolos; muchos médicos vulnerables han tomado licencia, solo quedamos nosotros”, cuenta su madre Masiel Bejarano.

