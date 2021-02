Autoridades de Arequipa y Cusco insisten en pedir cuarentena focalizada

Diversas autoridades insisten en que se decrete cuarentenas focalizadas para cortar contagios y muertes por la COVID-19. En la región mistiana, la propuesta era de una inmovilización en las provincias de Arequipa, Camaná e lslay por la alta mortalidad. El alcalde de Camaná, Marcelo Valdivia, sostuvo que aún es necesaria la medida porque los establecimientos tanto del Ministerio de Salud como de EsSalud están a punto de llenarse.

El burgomaestre explicó que hay entre 2 a 3 muertos diarios y que aún hay falta de oxígeno pese a que recientemente se inauguró una planta en el hospital Samuel Pastor de EsSalud. “La idea es parar en seco 15 días y soltar otra vez para que no haya más contagios ni muertes”, indicó Valdivia.

Mientras que el director de la Red de Salud Islay, Néstor Montesinos, aseguró que están perdiendo el control” de la situación. Su red no cuenta con un hospital pero ya las camas disponibles del centro de salud están al límite. Hasta ayer tenían 41 hospitalizados, podrían ampliar 12 más pero no cuentan con el personal necesario. Mientras que su centro de aislamiento temporal solo sirve para atenciones más no para la cuarentena de casos leves.

“No queremos esperar a que el vaso se derrame. Debemos actuar del colapso porque a eso nos dirigimos”, aseguró Montesinos. Planteó que una cuarentena de 15 días los ayudará a tener un respiro, que el virus deje de movilizarse y disminuir la carga viral. Al día sostuvo, tiene que hacer entre 1 a 2 referencias del hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza.

Mientras que en la región Cusco, debido al aumento de contagios y decesos en las provincias de La Convención, Canchis y Chumbivilcas, el Gobierno Regional pidió al Ejecutivo nacional que declararlas en cuarentena a rígida, pero focalizada.

Jean Paul Benavente, gobernador cusqueño, dijo que el semáforo epidemiológico da cuenta de un alza muy fuerte y rápida de contagios en las tres localidades.

En comparación, la provincia de Cusco tiene menos infectados y decesos, pese a que su número de habitantes es pequeña. En ese sentido, Benavente dijo que la provincia capital no está en situación que obligue a agravar las restricciones.