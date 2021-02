Jefe UCI tras recibir vacuna: Es una herramienta para luchar contra la COVID-19

Este martes 9 de febrero inició la vacunación de la COVID-19 en el Perú. El primer peruano y médico intensivista en recibir la dosis del laboratorio chino Sinopharm fue el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Loayza, Josef Vallejos.

Según indicó el especialista, el proceso de vacunación “marca la historia de la medicina peruana”, ya que permite luchar contra una pandemia que ha generado miles de muertes.

“La vacuna yo creo que nos va a permitir tener una herramienta más para poder luchar contra esta pandemia que ha sido bastante desbastadora. Empezamos a cuidarnos nosotros mismos para así cuidar a sus familias y para poder atender mejor a los pacientes”, comentó Vallejos en diálogo con RPP.

Añadió no haber sentido ningún malestar durante la aplicación de la primera dosis, por lo que instó a la población a participar de estas jornadas cuando sea el momento.

“Salvo el pinchazo que te dan en el hombro, no hay ninguna manifestación específica. [...] Yo los insto a no tener miedo a vacunarse, no es nada de lo que se cree o se dice. Es una herramienta que nos permite luchar contra el azote de esta pandemia”, comentó el experto.

Finalmente, pidió a la población continuar con las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, a fin de no generar más contagios y pérdidas humanas.

“Necesitamos que la población tenga consciencia y que se cuide. Guarde su distancia, usen su mascarilla y se laven las manos. Eso ayudará, primero, a que ellos no se contagien y que, en segunda instancia, no contagien a sus seres queridos o familiares, que posiblemente lleven las peores consecuencias”, puntualizó en Exitosa.

