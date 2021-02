Germán Málaga sobre Sinopharm: “No hay muertes atribuibles a sus vacunas”

Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y de los ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharm en Perú, se mostró optimista ante el inicio de las inmunizaciones en el país, con el arribo del primer lote desde China.

En entrevista con RRP, despejó dudas y resaltó que “no hay que tener miedo”, ya que estas cumplirán con el objetivo de contener la propagación del virus SARS-CoV-2.

Asimismo, se refirió a las opiniones sobre el porcentaje de eficacia de las vacunas desarrolladas por el laboratorio. “.... se dice ‘yo quiero una de 100%’, para los expertos se le considera eficacia cuando pasa del 50%, lo segundo que hasta hace 15 o 20 años la mortalidad infantil en Perú por diarrea era la más alta en el mundo, desde que se introdujo una vacuna que tiene de 70% eficacia que es el rotavirus, en el 2019 solo ha habido 20 a 24 muertes”, explicó el galeno.

“Entonces son términos relativos, la discusión es mucho más extensa que simplemente eficacia, no hay que tenerle miedo, las vacunas van a cumplir su objetivo, nos van a proteger de formas graves, no hay muertes atribuibles a sus vacunas ”, agregó Málaga.

Por otra parte, resaltó que es importante que la mayor parte de la población sea vacunada contra el coronavirus para evitar una siguiente ola de contagios.

“Si el mundo quiere erradicar el COVID-19, deben estar todos inmunizados, ya no es 70% sino ahora 80% (del total de población inmunizado). Si no estamos vacunados todos, nunca vamos a estar seguro, va a venir una tercera ola, y ojala podamos vacunarnos más temprano para prevenir de una tercera ola, Dios no quiera una cuarta ola”, sentenció.