Enfermero que luchó contra la COVID-19 tras recibir vacuna: “Es para protegernos”

Las campañas de vacunación contra el nuevo coronavirus iniciaron en Lima y Callao este martes 9 de febrero con las dosis enviadas de Sinopharm desde China. Los primeros en ser inoculados son el personal sanitario que se encuentra en primera línea, tales como médicos y enfermeros.

En el Hospital San Bartolomé, ubicado en el Cercado de Lima, un trabajador especialista en Emergencia y Desastre reveló que le tocó batallar contra la enfermedad pandémica, por lo que pidió a toda la población a tomar conciencia.

“Es para protegernos de esta enfermedad, no es doloroso y es para cuidarnos de este enemigo invisible... esperemos que la enfermedad desaparezca y vivamos como antes”, declaró al ser entrevistado por América Noticias.

Asimismo, detalló lo que ve día a día en las áreas de emergencia de COVID-19: “Estamos las 24 horas del día con pacientes, tenemos muchos niños enfermeros, pero ahí estamos para restablecerlos y ver a los padres felices, devolviendo su salud”.

El enfermero relató que estuvo con neumonía y antibióticos, y aunque no generó una condición grave, pasó varios días muy preocupado por su salud. “Yo he tenido, no he estado hospitalizado, me han tratado... Estuve con neumonía, con antibiótico, me evaluaron con placas, con tomografías, pero salí felizmente”, aseveró.

Por último, se mostró contento por trabajar más de 34 años en el Hospital San Bartolomé. “Estoy muy orgulloso”, resaltó.

Primeras vacunaciones contra la COVID-19

Este 9 de febrero, se inició en Perú el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus en los hospitales de Lima. Uno de los primeros médicos en ser inmunizado contra el virus Sars-Cov-2 fue el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Josef Vallejos. Este hecho se registro en el Hospital Arzobispo Loayza.

“Muy complacido, sabiendo que es un día que marca la historia en lo que es la medicina peruana, sobre todo en esta parte preventiva en la lucha contra esta enfermedad que nos está azotando mucho”, sostuvo el galeno en una entrevista en RPP.