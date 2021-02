Tras asumir la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, para el periodo de gobierno 2021- 2022, Tulio Villacorta, anunció una evaluación en la labor de los magistrados, y descartó cualquier tipo de vinculación con actos de corrupción.

¿Al iniciar una nueva gestión, qué objetivo espera conseguir?

Dentro de mis acciones, lo que estoy verificando es el trabajo que se ha realizado, por parte de todos los órganos jurisdiccionales, en decir estoy evaluando el desempeño de los jueces.

¿Habrá cambio de magistrados en Piura?

Lo digo con cierta preocupación, hemos podido advertir que no necesariamente todos los magistrados han tenido una integridad completa hacia el Poder Judicial, entonces eso evidentemente es materia de evaluación, para confirmar o no la permanencia de ellos.

¿Cómo ha sido el trabajo de los magistrados en otras sedes?

Estamos visitando los locales, para ver las condiciones de trabajo de nuestros compañeros porque considero que deben ser condiciones más adecuadas. Ya he visitado Catacaos, Castilla y Tambogrande, y he visto ciertas deficiencias que merman el desempeño del trabajador.

Hay que ver si cuentan con mascarillas, si el ventilador funciona, si tienen los recursos técnicos, y aunque a veces no hay, nosotros tenemos que darle la solución inmediata.

¿Son demasiadas las deficiencias en los órganos jurisdiccionales?

Son temas que hay que ir monitoreando por partes. Muchas veces hay que verificar la administración, para que puedan solucionarse. Son 83 órganos jurisdiccionales, y somos 103 magistrados que hay que atender.

En el 2019 se le acusó de tener vínculos con la organización Los Ilegales. ¿Por qué mencionaron su nombre?

Nunca me han abierto una investigación por ese caso. Al margen de la nota periodística, no he hecho ningún descargo, porque no se me ha solicitado. No tengo ningún proceso abierto.

Entiendo que cuando apareció el tema de Los Ilegales vinculan a un grupo de personas, entre ellos fiscales y jueces. En el caso de los fiscales, se comprobó que el colaborador eficaz se reunía con ellos y los filmaba, y que posteriormente eso servía para denunciarlos.

En el caso de las otras personas que nos vimos vinculadas por las declaraciones del colaborador, al menos en mi caso, no he sido notificado por la Fiscalía. Entiendo yo porque el fiscal hace una evaluación.