Peruana de 86 años fue vacunada contra el nuevo coronavirus en Chile

María Evangelina Criollo de Oviedo, una ciudadana peruana de 86 años, llegó a Chile en enero del 2020 para visitar a sus hijos, nietos y bisnietos. Debido a su condición de vulnerabilidad ante el nuevo coronavirus, ya fue vacunada.

“Me siento contenta porque sé que me voy a poner bien de todo. No tengo nada, siempre soy saludable, no tengo miedo, pero sí soy bien cuidadosa”, resaltó en entrevista con América Noticias.

Asimismo, indicó que no sintió miedo al momento de la inoculación. “Yo nunca tengo miedo, lo que sí doy gracias a Dios porque todo es perfecto, siento como si nada hubiera pasado, estoy plena”, contó.

La segunda dosis programada para Criollo de Oviedo es para el próximo 16 de marzo. Hasta ese momento, deberá de mantener todos los cuidados y respetar los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades.

“Están bien organizados, están vacunando a todo lo que es adulto mayor, todo es bien resguardado”, aseveró su hija, Jessica Polo Oviedo, quien radica en el país sureño desde hace 16 años.

Como se recuerda, todos los ciudadanos, sean residentes o no, serán vacunados en territorio chileno. Se espera terminar de hacerlo con todos en el primer trimestre de 2021.

Estadios, plazas, centros deportivos y centros de atención primaria a lo largo del país, divididos en 16 regiones, fueron habilitados. Allí se siguen los protocolos sanitarios para cumplir con el objetivo de la inoculación.

Newsletter COVID-19 - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.