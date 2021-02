Patricia García: “Será una recarga de energía para el personal de salud”

El año pasado, Patricia García formó parte del Grupo Innovación Tecnológica Sanitaria para la Atención y Manejo del COVID-19. Esta es su posición.

En su calidad de exministra de Salud, ¿cómo toma la llegada de estas 300 mil vacunas de Sinopharm al Perú?

Si bien es cierto es un lote pequeño, esto significa una recarga de energía para el personal de salud, ya que son los primeros en vacunar, porque ellos ya estaban cansados frente a la lucha que ven día a día tratando de ayudar a los pacientes y exponiéndose. Esto debe ser un baño de tranquilidad, de esperanza. Ellos van a ser el ejemplo para aquellas personas que se encuentran reacias o tienen temores.

¿Cuáles son los errores que no debe cometer el Perú tomando en cuenta la experiencia de otros países que ya empezaron la vacunación?

Una experiencia positiva la tiene definitivamente Israel porque ha sido espectacular la velocidad de su vacunación. Pero no solo por eso, sino también porque crearon un canal de comunicación con las personas que se vacunan para hacer un monitoreo de cómo les va y recordarles que no pierdan su segunda dosis. Por eso, se está viendo caer las tasas de infección. Estados Unidos es un ejemplo del peligro de no trabajar muy bien los mensajes de comunicación, los grupos antivacunas han hecho de las suyas. Aquí hay que trabajar muy fuerte la comunicación, organización y, sobretodo, el acompañamiento y seguimiento para que las personas sientan que hay alguien del otro lado para recordarles la importancia de la segunda dosis, de protegerse entre la primera y la segunda.

Lamentablemente hay un sector que no confía en la vacuna porque se ha hecho rápido.

Que haya sido muy rápido no quiere decir que sea mala. Ha habido colaboración entre los científicos del mundo como nunca; además han servido las investigaciones sobre los virus anteriores al SARS-CoV-2; y por otro lado ha habido miles de miles de voluntarios en los ensayos clínicos. Entonces, se ha dado una serie de condiciones para tener vacunas buenas, seguras y es un hito histórico para que se desarrollen otras vacunas.

Incluso hay desconfianza de su seguridad por ser china.

Hay entre ocho y nueve países que han hecho estudios de la vacuna, como los Emiratos Árabes, Marruecos y en la misma China. Su eficacia está alrededor del 90%. Es segura.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.