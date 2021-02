Enel anuncia cortes de luz en Lima y Callao del 8 al 14 de febrero

Asentamiento humano Nueva Jerusalén mzs A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, Q; Nueva Jerusalén II etapa mzs A, C, D, E, F, G, H, I, U, V, W, X; Asociación Pecuaria Valle Sagrado mz A(Prima), D, E(Prima), E, F, H, I, I(Prima), N, M; asentamiento humano Ampliación Proyecto Integral Alianza Industrial De Las Lomas Zona Baja mzs A, B, Agrupación Familiar Viv Bellavista de Carabayllo mz A; asentamiento humano Los Jardines de Carabayllo mzs A, B, C, D, E, F; asentamiento humano Juan Pablo II Carabayllo mzs A, C, F, H, J, K, L, N, O, Q, P, R, S, T, U, Y, W W-1; asentamiento humano Comité Vecinal Ampliación Juan Pablo II mzs A, A1, B, B1, C, C1, D1, E1, F, F1, G, H, I1, J1, P1, R, S, T ,W (Prima); Asociación Trab en recuperación de metales Lomas de Carabayllo mz B; Asociación Agrupación Familiar La Fontana mzs A, B; asentamiento humano Proyecto Alianza Industrial de las Lomas sector Cruz del Norte mz D; Asociación de Industrias Unidas de Pequeña y Mediana empresa de Carabayllo mz B; asentamiento humano Proyecto Alianza Industrial de Lomas de Las Lomas sector Valle Sagrado II Zona mz OE; Asociación Cruz del Norte mzs F, G; Asociación de Propietarios Santa Cruz de Lomas de Carabayllo mz A; Comité Vecinal Mirador Norte ampliación Juan Pablo II mz C Prima, L Prima, S Prima; Asociación de Pobladores Santa Cruz mz P Parcela 12, 13, 14; Centro Poblado Las Orquídeas de Bello Horizonte mz D.