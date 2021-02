El 28 de enero, César Augusto Dávila, interno de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal, empezó a padecer fiebre y sentir dolor en todo el cuerpo. Surgió la preocupación y, luego de una prueba de descarte en el centro de salud Tambo Viejo, donde realizaba sus prácticas, los resultados confirmaron su temor: tenía coronavirus.

Luzmila Arainga, su madre, denuncia que las autoridades del Ministerio de Salud no le habilitaron el seguro en EsSalud ni le pagaron los cuatro meses que su hijo había laborado en el centro de salud de Cieneguilla, pese a que el Decreto de Urgencia 090-2020, emitido en agosto del 2020, establece una remuneración mínima de 930 soles y un seguro de salud y de riesgos para los internos. “Yo sola he cubierto los gastos”, narra, entre la angustia y la desesperación.

Actualmente, César Augusto está internado en la Villa Mongrut del Seguro Social de Salud, donde ingresó bajo la modalidad de no asegurado. La señora Arainga detalla que, felizmente, encontró una cama en dicho establecimiento, ya que su hijo empeoraba cada día en su casa, a pesar de los diversos tratamientos que decidió darle, entre ellos los que le había recetado el centro de salud del Minsa a base de azitromicina y paracetamol.

“De viernes para sábado lo noté peor: se agitaba, no podía caminar, empezó la tos. Me preocupé más. No sabía si tenía seguro. No sabía a dónde llevarlo”, relató doña Luzmila a este diario.

Pese a la hospitalización, los exámenes han arrojado que César necesita ingresar a una Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) , pues la disnea (ahogo, dificultad para respirar) está agudizando su cuadro clínico. Es así que, con apoyo de sus amigos y amigas del internado, la madre inició la búsqueda de una cama.

Internos de Medicina

En la mañana de este domingo 7 de febrero, cuenta Luzmila, su hijo le envió un mensaje: “Me van a llevar al Sabogal, tengo miedo”. Según información que le proporcionó César, habían encontrado una cama UCI ahí y lo iban a trasladar. Al conversar con La República, la madre mostró preocupación por la falta de comunicación por parte de los médicos de la Villa Mongrut sobre la situación de su hijo y su posible traspaso a UCI.

“Mi hijo me ha dicho que se lo van a llevar a Sabogal, supongo que es a una cama UCI. No me han informado los doctores [de la Villa Mongrut]”, indicó.

César Augusto inició su internado médico en enero de 2020 en el Hospital de la Policía, lugar en donde recibía los 400 soles mensuales bajo el concepto de propina, pero paralizó sus labores en marzo de ese mismo año, luego de que la Asociación de Facultades de Medicina y el Minsa decidieron que los internos no podían continuar en los hospitales.

Su retorno se dio bajo el amparo del Decreto de Urgencia 090-2020, que establecía una serie de derechos para todos los internos de ciencias de la salud, entre ellos una remuneración mínima, un seguro en EsSalud y seguro de riesgo; también les indicaron que no regresarían a los hospitales, sino a los centros de atención primaria (postas) más cercanos a sus casas, y tampoco atenderían casos COVID-19.

César regresó al internado en octubre del 2020, pero hasta ahora no se ha cumplido con lo señalado en dicho DU 090-2020 . Su caso es un ejemplo claro. Él vivía en Puente Piedra, sin embargo, le tocó continuar su internado en un centro de salud de Cieneguilla, motivo por el cual tuvo que alquilar un cuarto cerca de dicha posta, costeado por su madre.

En el centro de salud atienden casos COVID-19, ya que es difícil determinar si un paciente es positivo o no a primera vista. Por eso tienen que revisarlos, y en ese proceso que terminaban atendiendo a personas que, posteriormente, pueden confirmarse como portadores del virus.

Así como a muchos de sus compañeros, tampoco le han pagado hasta el momento, pese a que ha estado batallando en el primer nivel de atención en los meses más crudos de esta segunda ola.

Respuesta del Ministerio de Salud

La República se comunicó con la oficina de Prensa del ministerio para coordinar una entrevista de descargo sobre el presente caso. Ante la solicitud quedaron en enviar un comunicado, pero hasta el cierre de la nota no se concretó el envío.

Según informaron los compañeros de César, luego de la presión que realizaron a las autoridades de Villa Mongrut, se logró trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Sabogal.