Anselmo Lozano: dos empresarios se acogen a la confesión sincera por ilícitos

Las investigaciones contra el suspendido gobernador regional de Lambayeque y exalcalde distrital de La Victoria, Anselmo Lozano Centurión, y la presunta organización criminal El Imperio del Mal, a cargo de la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe Gil, ha dado un giro inesperado.

Según fuentes consultadas por La República, en medio de los 10 días de detención preliminar dos empresarios solicitaron acogerse a la confesión sincera. Esta terminación anticipada (aceptación de delitos) se formalizaría este domingo 7 de febrero en la audiencia de prisión preventiva para la suspendida autoridad y otras 16 personas.

De esta forma, la magistrada Karim Ninaquispe Gil ha recogido la extensa declaración de los empresarios Walther Vladimir Padilla Mera (Constructora y Consultora Quetzal SAC) y Salomón Caján Aguinaga (Hersaca Contratistas EIRL).

Confesión

Como se ha informado, según las investigaciones fiscales, Padilla Mera a través de su empresa Quetzal SAC logró ocho adjudicaciones de obras públicas, entre los años 2015 y 2017. Este diario accedió a la declaración dada por el empresario.

“Al señor Anselmo Lozano le entregué S/ 15.000, este monto lo hice en tres entregas: una de S/ 5.000 a inicios de noviembre del 2016, otra de S/ 5.000.00 a mediados de noviembre del 2016 y la última unos días después de la segunda entrega, por un monto también de S/ 5.000″, declaró el investigado ante el Ministerio Público.

Las entregas del dinero se hicieron en la oficina y el baño del entonces exalcalde del municipio de La Victoria en horas de la tarde, según Padilla Mera. Esto último también ha sido narrado por otros empresarios.

En su declaración, el investigado Walther Padilla también reconoce otros pagos al suspendido gobernador. A inicios de febrero de 2017, entregó S/ 10.000 a Lozano Centurión. Dos meses después, a mediados de mayo de 2017, le volvió a entregar S/ 5.000. Todo habría ocurrido en las oficinas de la comuna de La Victoria.

También mencionó que pagó la suma de S/ 15.000 a Anselmo Lozano a fin de agosto de 2017 cuando ya se ejecutaba una obra. Dos meses después, en noviembre de 2017, Padilla Mera volvió admitir que entregó S/ 17.000 al exalcalde. Ambas entregas se hicieron en tres partes cada una.

Versión

Otro de los investigados que se acogió a la confesión sincera es Salomón Caján Aguinaga, quien mencionó que en el año 2016 entregó en dos oportunidades S/ 5.000 a Lozano Centurión. Durante ese período, la empresa Hersaca Contratistas EIRL ya venía ejecutando obras en La Victoria.

Ese mismo año, Caján Aguinaga reconoció que hizo dos entregas de dinero por S/5.000 a Lozano Centurión, las cuales se efectuaron en el segundo piso de su mueblería ubicada en el centro de Chiclayo. Las coordinaciones para estos pagos se hicieron a través del exgerente de Desarrollo Urbano, Dick Silva Ravines.

“(...) Allí (Anselmo Lozano) me dijo: ‘Te dijo algo el ingeniero Dick’ y a lo que le respondí: ‘sí' (...) Entonces, saque un fajo de S /5.000 y se lo entregue en sus manos y él lo guardo en su cajón derecho de su escritorio y, como no es mucho de hablar, me retire de inmediato”, señaló Caján en su versión.

Una tercera entrega de dinero ocurrió en el año 2018, previa coordinación con el exfuncionario Silva Ravines, en la víspera de la elección de Lozano como gobernador regional de Lambayeque.

“(...) Dick Silva me propuso que vayamos a felicitarlo porque había ganado las elecciones regionales y me indicó que el señor Lozano estaba gastado. Entonces, quedamos para ir a su mueblería y llevé la suma de S/ 3.500″, precisó el empresario.

La tesis de la fiscal Ninaquispe es que Padilla Mera y Caján Aguinaga, habría entregado dinero a Lozano y sus funcionarios a fin de obtener adjudicaciones de obras. Fuentes de la Fiscalía indicaron que estas personas han decidido confesar los hechos y aportar información relevante para la investigación.