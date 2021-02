Neyra: “Se han intervenido 44.232 personas desde que inició la cuarentena”

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, informó que desde el último 31 de enero, día en que inició la cuarentena en las regiones que pertenecen al nivel de alerta extrema, hasta la mañana de este viernes 5 de febrero se han intervenido a 44.232 personas.

“Unos 70.000 agentes policiales han sido desplegados para cumplir la inmovilización social obligatoria y las otras medidas de restricción. Como parte de los operativos se han intervenido 44.232 personas desde el inicio de estas medidas”, señaló Neyra en conferencia de prensa.

Además, en las últimas 24 horas se han fiscalizado a 8.928 ciudadanos por infringir las normas de seguridad del estado de emergencia, las cuales tienen el objetivo de reducir el número de contagios de la COVID-19.

El titular del Mincul añadió que se han aplicado más de 21.000 multas desde que inició la cuarentena.

“Se han aplicado 21.942 multas a personas que cometieron infracciones como por ejemplo no contar con el pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, salir de casa durante el aislamiento social obligatorio, no portar mascarilla o no contar con DNI. Además de Lima, las regiones con mayor número de intervenidos son Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Huánuco, entre otras”, resaltó.

Algunos de los intervenidos fueron llevados a los Centros de Retención Temporal habilitados por el Ministerio del Interior, estos lugares estuvieron a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Durante las acciones policiales, desde el 31 de enero hasta la mañana del viernes, fueron trasladadas 6.272 personas a los centros de retención temporal por infringir las normas del estado de emergencia”, acotó.

Cuarentena en regiones del Perú

Ante el aumento de casos de COVID-19 y la alta demanda de hospitalización, el Gobierno dispuso la cuarentena obligatoria en las regiones con nivel de alerta extrema desde el 31 de enero. Estas son: Lima Metropolitana, Lima Región, Callao, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac.

El mandatario detalló que la medida estará en vigencia hasta el 14 de febrero y luego se evaluará si continúa o no.

“Como es de conocimiento, la situación es grave en todo el mundo. Durante el último día hemos sido testigos del rápido aumento de contagios provocados por la COVID-19. Todos debemos contribuir a que este sufrimiento no se extienda a más personas. En esa línea, hemos aprobado un grupo de medidas focalizadas que tienen como objetivo controlar la expansión de la pandemia″, señaló en un mensaje a la nación.