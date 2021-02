Málaga sobre vacuna en pacientes alérgicos: No se presentaron eventos adversos

Germán Málaga, médico y encargado de los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio Sinopharm para la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), mencionó que existen algunas dudas de lo peruanos con respecto a la inoculación en personas que sufren de alergia; sin embargo, aseguró que no existe una contraindicación al respecto.

“En el estudio, no se presentó ningún evento adverso en relación a las alergias, de modo que no habría inconveniente para cualquier persona”, dijo en RPP. Asimismo, recomendó a los ciudadanos que suelen enfermarse o tener efectos secundarios que se inoculen.

“Es interesante a veces, el paternalismo hace que veamos a una persona frágil y no la queramos vacunar, pero esta es la mejor forma de proteger a estas personas”, afirmó. Por otro lado, respecto a los resultados del nivel de efectividad de los ensayos clínicos de la vacuna, aseveró que en un mes y medio se conocerían todos los detalles.

“Estamos avanzando, lamentablemente los casos reinfectados y los mismos infectados no nos van a permitir ver un rápido aumento de los resultados”, precisó. También, en una entrevista, manifestó que mientras la mayoría de la población no esté vacunada contra la COVID-19, podría haber una tercera ola en el Perú.

“La segunda ola es irremediable. Nos está metiendo un revolcón. Ojalá que las predicciones que hay no se den, pero hay que pensar que mientras no estemos vacunados, vamos a tener una tercera ola”, indicó en TV Perú. Por último, mencionó que está difícil una vacunación a los miembros de mesa antes de las Elecciones Generales del 2021.

“Los tiempos no calzan, porque las elecciones serán el 11 de abril, 15 días antes tendría que ser que los miembros de mesa reciban ya la segunda dosis. Tendrían que llegar las vacunas entre las próximas tres o cuatro semanas para que se asegure la vacunación de todos los miembros de mesa. No estoy seguro de que tengamos tantas vacunas. No creo, espero me equivoque”, finalizó.