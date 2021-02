Germán Málaga: “Mientras no estemos vacunados, vamos a tener una tercera ola”

Germán Málaga, doctor e investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), advirtió que mientras la mayoría de la población no esté vacunada contra la COVID-19, podría haber una tercera ola en el Perú . Por ello, exhortó al Gobierno a desarrollar una campaña “más agresiva” para concretar acuerdos con los laboratorios y adquirir más dosis de vacunas en los próximos meses.

“La segunda ola es irremediable. Nos está metiendo un revolcón. Ojalá que las predicciones que hay no se den, pero hay que pensar que mientras no estemos vacunados, vamos a tener una tercera ola”, indicó en TVPerú.

Como ejemplo, habló sobre las terceras olas de coronavirus en Japón y España. Además, indicó que sería lamentable para el país que se continúe con una medida de inmovilización social cuando se celebre el Bicentenario de la independencia.

“Miremos a España y Japón, que están teniendo sus terceras olas. El peor escenario sería que pasemos el Bicentenario en cuarentena por la tercera ola, y como se ha visto en otros países, estas son más inclementes y rápidas”, señaló.

“El Gobierno tendría que tener campañas más agresivas para obtener más vacunas y pensar en la tercera ola, y pensar en estar vacunados masivamente”, agregó.

De otro lado, Málaga consideró que será difícil asegurar la vacunación de todos los miembros de mesa para las próximas Elecciones Generales 2021, que se desarrollarán el 11 de abril del presente año.

“Los tiempos no calzan, porque las elecciones serán el 11 de abril, 15 días antes tendría que ser que los miembros de mesa reciban ya la segunda dosis. Tendrían que llegar las vacunas entre las próximas tres o cuatro semanas para que se asegure la vacunación de todos los miembros de mesa. No estoy seguro de que tengamos tantas vacunas. No creo, espero me equivoque”, mencionó.

El país registra 1 173 045 contagios y 41 933 muertes por COVID-19 a la fecha. De la cifra de casos positivos, 4 770 se contagiaron en las últimas horas y 2.010 reciben ventilación mecánica en UCI, informó El Ministerio de Salud (Minsa).

Asimismo, el primer lote de 300 000 dosis de vacuna de Sinopharm llegará el domingo 7 de febrero. La inmunización a la primera línea, como el personal sanitario, policial y militar, se iniciaría el miércoles 10, anunció el presidente Francisco Sagasti.