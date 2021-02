La Libertad: autoridades de Ascope enfatizan rechazo a posible cuarentena

El alcalde provincial de Ascope, John Vargas Campos, y el consejero regional por dicha provincia y expresidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz, mostraron su rechazo a una posible cuarentena.

Según indicaron, esta medida perjudicaría la economía de las familias, además de sustentarse en datos incorrectos sobre la pandemia.

Quiroz sostuvo que el confinamiento no es oportuno ni eficiente y comentó que las estrategias deben ser diferentes. Además, enfatizó que los datos sobre la mortalidad del virus en Ascope no son los correctos.

“Revisadas las estadísticas se ha determinado que el índice del 24% de mortalidad no es real, y no lo es porque no está comparado con las pruebas de descarte, son muy pocos los tamizajes. No sería una base científica valida para llevar a la provincia a una cuarentena”, enfatizó el consejero Quiroz.

Similar postura tuvo Vargas Campos, quien exigió una mesa de diálogo de los alcaldes con las autoridades regionales de La Libertad para afrontar la pandemia.

“Los datos que ellos estiman para pedir la cuarentena no son reales. (...) Este pedido no ha sido consultados con las autoridades de Ascope”, dijo el burgomaestre.