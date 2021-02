Director de hospital COVID-19 de Arequipa afronta cuatro denuncias por la pandemia

Pese a que asumió la dirección del Hospital COVID-19 de Arequipa en el momento más crítico de la pandemia, el médico Richard Hernández Mayori, ha sido denunciado penalmente en cuatro oportunidades.

Una de ellas fue formulada de oficio por el Ministerio Público por el presunto delito de exposición de las personas al peligro. La acusación tiene su origen en la atención a los pacientes en carpas y a la intemperie cuando la capacidad del hospital fue rebasada.

El director señaló que el nosocomio era el único que atendía a los enfermos y aún en esas condiciones los recibieron. “Les hemos llevado el oxígeno a sus carros, que quede claro que el nosocomio siempre ha respetado la vida y la salud de la población sea donde sea. Nunca se rechazó a pacientes”, dijo en su defensa.

La segunda denuncia fue la que se formuló contra el gobernador regional Elmer Cáceres Llica y los que resulten responsables porque no se aplicaba el protocolo de atención a pacientes de coronavirus. En esta, también se le involucró.

La tercera denuncia está referida a la instalación de los tres módulos temporales que hizo el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) para la atención a pacientes de coronavirus. La denuncia la formularon los vecinos de urbanizaciones aledañas al hospital, argumentando que estos ambientes se encontraban muy cerca a sus viviendas y, por lo tanto, se estaba atentando contra sus vidas. Hernández manifestó que estos módulos cuentan con todos los protocolos de bioseguridad y filtros de alta calidad para no afectar el entorno. Acotó que él no los instaló, sino el gobierno a través del Pronis. Se conoció que la Fiscalía aún no se ha pronunciado al respecto.

La cuarta denuncia fue presentada por los trabajadores asistenciales del hospital. Lo acusan de no haber tomado las medidas necesarias para evitar el contagio entre el personal. “Hemos tenido momentos difíciles, pero nunca les ha faltado su equipo de protección personal”, indicó.

Hernández manifestó que ya rindió hizo los descargos frente a estas denuncias. Pidió a la Gerencia de Salud que le asignen un abogado.

El Colegio Médico también le hizo un llamado de atención por el retraso en las obras que ejecuta el gobierno regional.

