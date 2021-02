Cinco pacientes en Cusco se reinfectan con COVID-19 pero están estables

Las personas que ya se curaron del coronavirus pueden volver a contagiarse. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) confirmó cinco casos de reinfectados con SARS-CoV-2 en la región del Cusco.

“Todos somos susceptibles a reinfectarnos. Existen personas que se confían y piensan que no volverán a contraer la enfermedad. En nuestra región hay cinco pacientes que están experimentando esta reinfección”, confirmó Javier Ramírez, jefe de Inteligencia Sanitaria de la Geresa.

Los reinfectados afortunadamente son leves. “Han vuelto a evolucionar en forma favorable. No han sido casos ni moderados ni graves. Son leves. Eso es bueno”, precisó Ramírez.

Cada uno volvió a dar positivo al COVID-19. Se les aisló e hizo seguimiento en sus respectivos domicilios, justamente porque su estado de salud era estable, y ahora ya fueron dados de alta.

La edad de los reinfectados oscila entre 30 y 60 años. “Son personas que enfermaron en agosto o setiembre del año pasado. En promedio, cinco meses atrás se han infectado y han vuelto a presentar la sintomatología”, anotó Ramírez.

El funcionario precisó que estos cinco han sido calificados como “posibles casos de reinfección” porque no se sabe si es el mismo virus o es una variante. “De repente es una nueva variante”, anotó.

Ramírez espera que no haya más casos de reinfección y si hay que sean leves como los cinco reseñados antes. No hay que perder de vista, dijo el funcionario, que no hay evidencia suficiente sobre la efectividad de la inmunidad mediada por anticuerpos.

Las nuevas variantes

El jefe de Inteligencia Sanitaria precisó que no se ha identificado ninguna variante del SARS-CoV-2 en la región imperial. Cada semana envían un grupo de muestras para hacer el trabajo de secuenciamiento del virus.

“Lo que ha sucedido es que el inusual movimiento de personas hizo que se incremente el número de casos”, anotó.

No obstante, dijo que no se puede descartar que cualquiera de las nuevas variantes del virus vaya a llegar a la Ciudad Imperial. “Con la llegada de personas de Lima y otros departamentos, inclusive de Brasil, podría estar latente la aparición o que esté circulando a nivel d e nuestra región”, anotó.

Ramírez pidió a la población ser más responsable y poner en práctica las claves para evitar contraer esta enfermedad: uso adecuado de la mascarilla y protector facial, lavado de manos, mantener la distancia social de dos metros. Mientras tanto continúan las acciones sanitarias dirigidas a la detección de casos positivos del virus en toda la región con la aplicación de las pruebas antigénicas.v