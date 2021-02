Ricardo Burga sobre Carlos Ezeta: “Esto es una cortina de humo”

Ricardo Burga, congresista de Acción Popular, indicó que el Ministerio Público no ha iniciado ninguna denuncia formal contra Carlos Ezeta, quien lo agredió físicamente en el mes de noviembre tras la vacancia presidencial. El parlamentario calificó de ‘mentira’ que se esté solicitando hasta 12 años de prisión contra el joven.

De acuerdo a una entrevista en RPP, Burga mencionó que no le han notificado del tema y que él ya dio por concluida esa etapa. “Ese tema no lo voy a tocar, eso ya está judicializado. Actualmente hay temas más importantes. Yo ya pasé la página. La fiscalía no ha aperturado el proceso todavía, está en investigación. Esto es una cortina de humo de este señor que, además, está acusado de acoso sexual”, informó.

Asimismo, mencionó que el joven nunca contestó su celular para que cumpliera con el trabajo comunitario al que se comprometió. Además, manifestó que Ezeta se comunicó con él para un nuevo peritaje que determine el estado del golpe que recibió.

“En ese momento le dije que el tiempo ya había pasado y que no me iba a prestar a tu juego. En este caso hay que respetar los poderes del Estado, no he presentado denuncias, es un tema que está viendo el Ministerio Público”, dijo. Por este motivo, el congresista invocó a que se respete el trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial.

Fiscalía pide hasta 12 años de cárcel por agresión a Ricardo Burga

El Ministerio Público solicitó de 6 a 12 años de prisión para Carlos Ezeta por el golpe propinado al congresista de Acción Popular Ricardo Burga. El joven indicó que esto no va acorde a la realidad, debido a que en el peritaje realizado al parlamentario tras la agresión se indica que debía guardar descanso médico por 25 días; sin embargo, estuvo presente en la toma de mando de Manuel Merino.

Asimismo, remarcó que pese a que la agresión fue en el pómulo izquierdo del rostro, la pericia determinó que el legislador acabó con huesos rotos y la nariz rota, un hecho que también consideró insólito.

El joven afirmó que se comunicó con el congresista para revertir esta medida y que este se someta a una nueva pericia, pero la respuesta fue negativa. “Hablé con él, le pedí de alguna manera que se haga un perito de parte, pero me dijo ‘no, no quiero saber nada más del asunto’”, detalló.

LR PODCAST: escucha el informe matinal del 4 de febrero del 2021