Pilar Mazzetti: “La segunda ola tiene un contagio sumamente rápido”

El riesgo continúa. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, afirmó que la segunda ola del Covid-19 tiene un contagio mucho más rápido. ’'Las cifras están subiendo en estas cuatro semanas, como han subido prácticamente en dos meses en el episodio anterior’'. Y esto ha traído un problema: el aumento del consumo del oxígeno medicinal en un 200%.

Ante eso, se espera que con la cuarentena −que rige en 10 regiones− los números mejoren. Por el momento, se reportó que la movilidad de pasajeros ha disminuido en un 50% en el transporte público . Sin embargo, la premier Violeta Bermúdez aclaró que aún no se han planteado reformular el confinamiento, pues los resultados se verán cada 15 días.

¿Más contagios?

EsSalud, en su Mapa de Calor, informó que los distritos de Surco, Bellavista y Pueblo libre han superado el pico de casos nuevos semanales registrados durante la primera ola, mientras que Comas, Los Olivos, San Miguel y La Molina están próximos a hacerlo (ver infografía).

Una situación similar se repite en las regiones de Apurímac y Junín, que ya sobrepasaron los nuevos casos semanales reportados en la primera ola. Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de EsSalud, indicó que estos resultados reflejan el comportamiento de hace 10 días. Esto sería, por ejemplo, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Para el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, se debe tener en cuenta el número de pruebas hechas. En el 2020, el promedio diario era casi la mitad del de ahora. Además, hay una mayor cantidad de pruebas moleculares.

De la misma opinión es el analista de datos Rodrigo Parra, quien agregó que en la primera ola el promedio de pruebas diarias era de 20.000, de las cuales 3.000 eran moleculares, mientras que ahora el número es casi el doble y se realiza cerca de 17.000 pruebas moleculares.

No obstante, esto no significa que la situación no sea crítica, pues Palacios sostuvo que nos encontramos en una situación de ’'transmisión comunitaria del virus incontrolada’'. Por ello, agregó, que el CMP pedirá al Gobierno que declare en situación de desastre cuatro regiones que están graves: Huánuco, Huancavelica, Ica y Apurímac.

Él consideró que Lima aún tiene cómo defenderse, pero al mismo tiempo insiste en una cuarentena focalizada, por zonas en cada distrito.

Muertes por Sinadef

En tanto, Parra comentó que los distritos de San Miguel, Jesús María y Surco han superado el pico de muertes por toda causa, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). En tanto, Magdalena ya lo igualó y Miraflores, así como San Isidro, están muy cerca de alcanzarlo.

Asimismo, manifestó que la curva de fallecidos por toda causa en los domicilios, durante noviembre, tuvo un promedio diario de 150 y al día de hoy superó los 300 a nivel nacional.

La clave

Según el Minsa, desde marzo hasta ayer se han registrado 1.158,337 casos y 41.538 decesos por el virus. Además, hay 13.194 hospitalizados; de ellos, 1.961 están en UCI.

