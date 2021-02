Mazzetti sobre segunda ola de COVID-19: “El contagio está siendo tremendo”

Ante el incremento de los casos positivos de la COVID-19, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, calificó de “muy dura” la segunda ola que viene atravesando el país. No obstante, señaló que los médicos y enfermeros siguen brindado una atención de calidad en los diferentes centros médicos a nivel nacional.

“Estamos pasando por una segunda ola muy dura, como sabemos el contagio está siendo tremendo, el crecimiento de casos está siendo tremendo y el sistema de salud se está estresando. Sin embargo, es importante destacar el trabajo de las personas (médicos) que hacen aquí (en Lima) y en otros lugares del país”, señaló la titular del Minsa durante la inauguración del Centro de Atención Ambulatoria de Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

La ministra aseguró ayer que el nuevo coronavirus tiene un contagio mucho más rápido durante la segunda ola.

’'Las cifras están subiendo en estas cuatro semanas como han subido prácticamente en dos meses en el episodio anterior’'. Y esto ha traído un problema: el aumento del consumo del oxígeno medicinal en un 200%.

Según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), el número de contagios se elevó a 1 158 337. Mientras, los fallecidos aumentaron a 41.538 en todo el país.

Atenciones de primer nivel continúan durante cuarentena

Mazzetti también resaltó que durante la cuarentena, establecida en 10 regiones, no se ha dejado de lado los tratamientos a otras enfermedades, como el cáncer.

“En un intento de cerrar el contagio (en la primera ola) no se incluyó el primer nivel, con lo cual personas con patologías de larga data, en particular cáncer, tuvieron dificultades para atenderse. En este momento estamos cambiando las cosas. Estamos continuando la atención para las personas que tienen problemas no COVID-19″, agregó.