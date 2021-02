Habilitan 56 centros de retención temporal para infractores en Cusco

El jefe de la VII Macro Región Policial Cusco, general Augusto Ríos Tiravanti, confirmó que, a nivel de la región del Cusco, se habilitaron 56 centros de retención temporal, en coordinación con las autoridades locales. Estos servirán para trasladar a personas que infrinjan las medidas sanitarias y, a su vez, no porten su documento de identidad.

Las provincias de Cusco, Urubamba, Canchis, Anta, Espinar, Chumbivilcas y La Convención, donde hay más ciudadanos y, por tanto, se cometen más infracciones, son los lugares en los que se habilitaron estos espacios abiertos.

“Mayormente, están ubicados en complejos deportivos (…) En el caso de Espinar, está en el expenal de Espinar, en Santo Tomás (Chumbivilcas), en el coliseo de gallos. Mayormente, son lugares abiertos y grandes, donde se pueda evitar el contagio de la COVID-19”, dijo el jefe policial.

El protocolo que se cumple es que los detenidos sean desinfectados antes y después de ser trasladados en los vehículos de la Policía. Además, permanecerán en el centro de retención por un máximo cuatro horas.

Por ahora, la Policía optó por trasladar a estos espacios solo a aquellos infractores que no cuenten con su documento de identidad, para evitar retenciones innecesarias a personas que incumplen con la norma.

“Nosotros lo que estamos haciendo es que cuando constatamos que una persona está incumpliendo el estado de emergencia, en el lugar in situ le aplicamos la papeleta respectiva, pero aquella persona que no tiene DNI y que no podemos identificarla, plenamente la llevamos hasta el centro de retención temporal y la retenemos cuatro horas”, precisó el general Ríos.