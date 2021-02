Arequipa registra 25 muertos por COVID-19 en un día, la cifra más alta del año

Ayer, se reportó la muerte de 25 personas a causa del coronavirus. Se trata de la cifra más alta de fallecidos en lo que va de este 2021 en la región. Del total de decesos, 17 se produjeron en establecimientos de EsSalud, 6 en el Hospital Honorio Delgado y 2 en sanidades.

Además, se aplicaron 5 429 pruebas de descarte, de las cuales 636 resultaron positivas a la COVID-19. La Gerencia Regional de Salud informó además que en los hospitales se encuentran internados 570 pacientes, 72 están en la Unidad de Cuidados Intensivos y 10 en el área de Trauma Shock. El crecimiento de casos COVID en la segunda ola, también fue motivo de debate en el Consejo Regional de Arequipa. La Comisión de Salud propuso pedir a la Presidencia del Consejo de Ministros que declare una cuarentena focalizada en distritos y provincias de la región, de acuerdo al mapa de calor del Ministerio de Salud.

La propuesta, que fue presentada por la consejera Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, solo recibió el respaldo de 7 consejeros, otros 7 votaron en contra. Por ello, el presidente del Consejo, Santiago Neyra, inclinó la balanza hacia el rechazo con su voto dirimente. Los que rechazaron la propuesta señalaron que sería complicado afrontar una cuarentena.

Intervención

Por su parte, el congresista José Luis Ancalle indicó que para pedir la intervención del Ministerio de Salud (Minsa) en la región Arequipa, como lo hizo su colega Edgar Alarcón, tendría que colapsar el sistema hospitalario. “Tal como el año anterior lo pedimos, pero no hay esta situación por el momento”, sostuvo.

Mencionó que, ante alguna falencia, harán el pedido al ministro de Agricultura encargado de la región Arequipa en el tema de la salud.

Aclaró que él no pidió la intervención del Minsa, sino que se socorra a las zonas más alejadas. “Hemos pedido atienda las necesidades de las partes lejanas. No tienen medicamentos, no hay camas UCI en provincias como Caylloma”.

En 15 días los congresistas por Arequipa se reunirán nuevamente con el ministro de Agricultura.