La noche del domingo 31 de enero, ante llamadas de reclamo de vecinos del sector Nueva Esperanza, en la provincia de Contralmirante Villar (región Tumbes), policías y serenos se trasladaron hasta un hotel donde se venía desarrollando un fiesta.

Operativo

Los agentes del orden pudieron evidenciar que las personas no portaban mascarillas ni respetaban en el distanciamiento social. Ellos no cumplían con el horario de toque de queda de 8.00 p. m. a 4.00 a.m.

Entre los intervenidos estaba el policía Misael Marcelino Guzmán Tafur, de la comisaría del distrito de Corrales, y el suboficial Juan Pierr Cívico Larrea, quien labora en la dependencia de El Tablazo.

En el lugar se encontró también a otras 10 personas que participaban de la fiesta clandestina. Los infractores fueron trasladados al Centro de Retención Temporal, ubicado en el Sindicato de Pescadores, al costado de la comisaría de Zorritos.

Según los vecinos, este establecimiento era usado de noche para realizar fiestas clandestinas.

Horas después, los agentes del serenazgo de Contralmirante Villar llegaron hasta varios establecimientos comerciales del distrito de Zorritos, los cuales no venían cumpliendo la inmovilización social.

A través de un comunicado de prensa, la comuna provincial informó que se logró intervenir a más de 50 personas, a quienes se les aplicaron las multas respectivas.