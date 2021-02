Mascarilla quirúrgica es adecuada para protegerse variantes de COVID-19

La aparición de nuevas variantes del coronavirus puso en debate si el uso de una sola mascarilla es suficiente para protegerse. Para el infectólogo Carlos Vizcarra las nuevas variantes pueden ser más contagiosas, lo que no significa que no sigan viajando dentro de gotas y células. Explicó que cuando uno estornuda una gotícula puede viajar 1 metro , mientras que las micro gotículas pueden llegar a los 5 metros y estar suspendidas en el aire. “Las nuevas variantes son más contagiosas si me alcanzan, pero si no, el filtrado es el mismo. Por eso no veo la razón de usar doble mascarilla”.

Vizcarra explicó que para protegerse es suficiente una mascarilla quirúrgica, las que usan los doctores por ejemplo para realizar operaciones y que se pueden adquirir en una farmacia. Estas tienen tres pliegues o filtros que permiten bloquear las partículas más pequeñas y además ventilar. “Ha sido diseñada para evitar el flujo de secreciones y el de partículas”.

Hay un gran sector de la población que usa mascarillas de tela. Vizcarra indicó que no protegen igual. Hay algunas fabricadas artesanalmente con una o dos capas y en su interior una esponja de filtración. “Pero no está estandarizada como la mascarilla quirúrgica”, sostuvo. En ese caso sí recomendó utilizar doble mascarilla (tela y quirúrgica).

Advirtió que hay mascarillas quirúrgicas “ligeras-delgadas” que no tendrían en triple pliegue requerido. En ese caso también es aconsejable colocarse dos de esos implementos.