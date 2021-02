Los Olivos: reportan presencia de ambulantes y congestión vehicular en Pro

La cuarentena focalizada dispuesta por el Gobierno inició el 31 de enero; sin embargo, en distintos puntos del país se observó desde entonces la apertura de negocios, congestión vehicular y presencia de vendedores informales como si fueran días sin restricciones.

En la zona de la primera entrada de la urbanización Pro, en Los Olivos, decenas de ambulantes ocupan las vías y veredas ofreciendo gaseosas, comida al paso, entre otros productos, de acuerdo a un recorrido que hizo Canal N.

Asimismo, en el lugar se reporta que el tránsito de autos y buses se da como si fuera un día cotidiano. Este panorama se presenta a pesar de la restricciones vehiculares que solo permiten la salida de personas que laboran en actividades esenciales.

Uno de los vendedores aseguró que vive del día a día, por lo que tiene que vender sus productos para poder comer. Este es el principal motivo por el que no pueden acatar el confinamiento. Sin embargo, cabe mencionar que algunos no de ellos no usan correctamente la mascarilla ni utilizan alcohol para la desinfección.

Minutos después, personal de Serenazgo del distrito llegó al lugar para pedirle a los comerciantes que se retiren de la zona, la cual presenta alto tránsito de ciudadanos debido a que limita con Comas y San Martín de Porres.

