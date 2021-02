Estafadores roban S/ 7.000 a anciana tras engañarla con falso sorteo

Dos estafadores robaron la suma de 7.000 soles a una anciana tras engañarla con falso sorteo. De acuerdo a declaraciones de la mujer a ATV, ellos cambiaron su dinero por papeles en blanco sin que se percatará. La fémina relató que había salido de su vivienda este último 2 de febrero hasta que un hombre la interceptó en su camino.

“Un señor se me acerca y me dice que es de provincia y no sabe leer. Ahí me muestra una hoja de papel para que le ayude. Otra persona también se acercó y me dice que es un número alto de lotería y que tenía mucho dinero. Ahí el señor dice que va a ayudar al señor”, indicó.

El hombre intentó en todo momento ganarse la confianza de la señora para que logren su cometido. “Este señor le dice estamos con personas buenas y no te vamos a engañar. Ahí, el otro joven finge preocupación y pide que mostremos dinero para saber que no va a ser asaltado”, dijo.

Ahí, el criminal les lleva a su casa y les muestra un supuesto fajo de billetes para que crean en la veracidad de sus palabras. “Yo me compadecí del joven pues podría ser estafado. Ahí, él me dice que nos va a dar 5.000 soles a cada uno”, mencionó.

Luego de ello, la señora habría también mostrado su dinero y ahí sucedió el intercambio de fajos de billetes. Sus hijas manifestaron que días antes, la fémina había sido estado siendo observada por ellos. “Mi mamá es una persona caritativa, pero esta vez los delincuentes han usado el cuento de la lotería. Al ver a una persona vulnerable, han sacado el provecho para ganarse la confianza de su madre”, manifestó una de las jóvenes.

Ambas mujeres pidieron a las autoridades la captura de estos sujetos y pidieron a la PNP revisar las cámaras de seguridad.

