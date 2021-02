Ambulante critica demora del Gobierno para entregar bono de S/ 600

El Gobierno anunció la entrega de un bono de S/ 600 para las personas más vulnerables por la cuarentena. No obstante, este subsidio económico sería brindado aún el 17 de febrero. En ese sentido, un ambulante criticó la falta de ayuda de las autoridades.

El comerciante señaló haber vuelto a las calles para seguir vendiendo sus productos, debido a la entrega tardía de bonos y la poca ayuda brindada por el Estado.

“Estoy tratando de vender algo, ayer recién salí. El bono va a llegar cuando ya todos estemos en el cementerio. Las medidas del Gobierno son para la clase A y B, ¿y la gente pobre? ¿cuándo va a llegar? Mi esposa recibió el bono anterior. Solo alcanzó por 3 meses, ¿usted cree que alguien va a poder vivir con 600 soles?”, manifestó en diálogo con Latina.

Agregó que, al igual que él, miles de familias buscan ganarse la vida vendiendo su mercadería. Tal como se observó en las imágenes de dicho canal, los comerciantes se han apoderado de las principales calles de La Victoria.

“La gente que usted está viendo aquí no es porque le da la gana, no es porque quiere fastidiar a la autoridad, no es porque quiere molestar, sino que tienen necesidad”, mencionó.

El Gobierno dispuso una cuarentena obligatoria que rige hasta el 14 de febrero en 10 regiones del país. Esto, a fin de mitigar el avance de la COVID-19. Durante este periodo, solo una persona por familia podrá salir a realizar las compras de productos de primera necesidad, entre el rango de 6 a. m. a 6 p. m.