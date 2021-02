Sustraen S/ 40.000 de cuentas bancarias de hombre tras robarle su celular

Un hombre denunció el robo de una fuerte suma de dinero de sus cuentas bancarias de dos entidades financieras diferentes y ahora exige una investigación al respecto.

Alberto Aragón contó a Canal N que el último 19 de enero sufrió el robo de su celular en la cuadra 2 del jirón Ocoña , en el Cercado de Lima.

Además, dijo que, por precaución, llamó a los bancos Scotiabank e Interbank para poder cancelar sus cuentas, pues tenía sus aplicativos descargados en el equipo, y se dio con la sorpresa que ya habían realizado transacciones.

“Me dicen que sí habían hecho unas operaciones y yo le digo al operador que las bloqueen porque me han robado el celular y supuse que pudo haber sido por ahí, por la aplicación”, relató el hombre.

Asimismo, afirmó que fue a colocar la denuncia a la Policía, pero demoró en bloquear su celular. “Me derivaron a la comisaría para poner la denuncia, ahí se da el problema de que nadie tenía operador Movistar y cuando llamaba para hacer el bloqueo desde otra línea, no se podía”, indicó.

Según el joven, pese a haber bloqueado sus cuentas y el celular, los delincuentes lograron sustraerle más de S/ 40.000 y no sabe cómo lo hicieron, pues evidentemente no sabían sus contraseñas.

“Ahora, por lo que me dicen los policías, el objetivo de estos delincuentes, ya no es el celular, si no ingresar a tu información y entrar a tus cuentas ”, manifestó.

El citado medio se comunicó con ambos bancos, los cuales indicaron que se encuentran agilizando las investigaciones para darle una respuesta al denunciante.

Aragón pidió que su caso sea resuelto para poder recuperar su dinero y, además, detener a los implicados. “Vivimos una ola de pandemia y la mayoría de gente no va al banco, si no, hace operaciones por los aplicativos y quisiéramos saber nosotros como usuarios, si estos aplicativos son seguros”, acotó.