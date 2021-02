Surco: intervienen organización solidaria que usaba menores para pedir dinero

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y fiscalizadores de la Municipalidad de Surco intervinieron las oficinas de una presunta organización benéfica acusada de emplear a menores de edad para poder recaudar dinero.

De acuerdo a las autoridades, la fundación Tocando Corazones decía reunir fondos para apoyar a adultos mayores, niños y mascotas abandonadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad a causa de la actual pandemia.

Para ello, reunían a jóvenes para que, en pleno estado de emergencia, salgan a las calles con cartones a raspar, con los cuales debían convencer a las personas a que donen los montos que aparecían en la tarjetas .

Además de recaudar dinero en efectivo, los ciudadanos también podían apoyar a través de depósitos. Sin embargo, un extrabajador denunció ante la Policía que la cuenta no estaba a nombre de la organización, si no de una de las encargadas.

Según una de las adolescentes que trabajaba para la organización, a los trabajadores les prometieron pagarle S/ 930 soles al mes y comisiones diarias.

No obstante, como requisito les pedían recaudar S/ 100 diarios como mínimo y si no lo lograban, no les remuneraban. Asimismo, la menor dijo que ella y sus compañeros trabajaban más de 12 horas al día.

“Hemos estado viendo a estos chicos desde hace días. Cuando fueron a solicitar su pago, se dieron con la sorpresa de que no les querían dar”, indicó Ronald Rojas, subgerente de Fiscalización de Surco.

Las autoridades intervinieron la oficina ubicada en el quinto piso de un edificio de la cuadra 36 de la avenida Tomás Marsano, en Surco, y se detuvo a Karolina Yulissa Gonzáles de la Cruz, Cindy Muñoz Luján y Mayra Teresa Pickmann Rivera.

Las tres mujeres fueron conducidas a la comisaría de Surco, así como a un cuarto sujeto que no se identificó, para pasar por las diligencias del caso.

La oficina también fue clausurada por no contar con la licencia de funcionamiento ni el certificado ITSE (inspección técnica de seguridad en edificaciones).