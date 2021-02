Anselmo Lozano Centurión, el detenido gobernador regional de Lambayeque, designó a Abel Gonzáles Sánchez como gerente general del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque a partir del 1 de febrero con retención de su actual cargo de titular de la Gerencia Regional de Trabajo.

Según manifestó el GORE, la decisión radicó en garantizar la continuidad de la gestión administrativa de la institución, tras las investigaciones que conllevaron a la detención preliminar en contra de Lozano Centurión, el vicegobernador Luis Díaz Bravo, el exgerente general German Pisfil Agapito, y otras 15 personas más acusadas de presunta corrupción.

La Resolución n.° 043 fue rubricada por el mandatario lambayecano tras las coordinaciones con la Procuraduría Pública ante el juez y el fiscal. Para ello se tuvo en consideración que, pese a la detención en su contra, legalmente no está impedido de firmar documentos, aún más cuando no tiene reemplazo, ya que el vicegobernador se haya como no habido desde que se ordenó la medida coercitiva de 10 días.

Lozano Centurión también rubricó la Resolución n.° 044 y mediante ella encargó la Gerencia Regional de Infraestructura, temporalmente y de manera excepcional, a Carlos Iván Vargas Regalado, actual gerente ejecutivo de Vivienda. Una decisión que fue tomada porque Harry Gonzáles Solano, titular de dicha gerencia, también se encuentra detenido al ser acusado de ser parte de la supuesta red criminal El Imperio del Mal.

Además, firmó la Resolución n.° 047 para autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos, vía crédito suplementario, por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias hasta por la suma de S/ 27 586 998. Así lo precisó el GORE a través de sus redes sociales.

Finalmente, con la Resolución n.° 048, Lozano, autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional por la suma de S/ 1 964 391 para la Unidad Ejecutora Hospital Regional de Lambayeque. Es así que, tras considerar que los plazos vencían el 29 y 30 de enero, el titular del pliego emitió los actos administrativos correspondientes.