Internos de Medicina reciben menos de S/ 10 en los últimos meses

Elías Acuña Hualpa, quien hace su internado en el hospital María Auxiliadora, refiere que cuando se inició la pandemia, en marzo del 2020, se suspendió el internado en los hospitales. Pero los estudiantes continuaron recibiendo una compensación mensual de 400 soles.

El 3 de agosto, el Decreto de Urgencia 090-2020 determinó el retorno de los alumnos del último año de Medicina a los hospitales. Este decreto dice, además, que tienen derecho a una remuneración mínima vital, a equipos de protección personal, un seguro de salud y un seguro de vida.

“Han pasado cinco meses de nuestro retorno al internado y el 26 de enero nos han hecho un abono de solo 2 soles. El Ministerio de Salud está justificando lo que pagó descontándonos del nuevo sueldo de 930 soles que nos corresponde”, cuestiona Elías Acuña.

Agrega que los internos no solo cumplen guardias de más de doce horas, sino que no cuentan con equipos de protección personal (EPP) ni tampoco tienen seguro de salud.

Marco Málaga también cumple su internado en el hospital María Auxiliadora. No ha recibido ni siquiera los 2 soles.

“Accedí bajo las condiciones del Decreto de Urgencia 090-2020. El seguro no se ha activado ni tampoco me han depositado el salario ofrecido”, reclama.

Lo referido por Elías Acuña y Marco Málaga es refrendado por Jazmín Sánchez Salvatierra, secretaria interina de Internado de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana.

La dirigente dice que hay internos a nivel nacional que no cuentan con resolución de conformidad ni con un contrato. Asimismo, hay quienes supuestamente son remunerados, pero en sus cuentas hay S/ 2 o S/ 10.

“En mi caso todavía no me han pagado, pero los que recibieron S/ 2 no saben si es por dos, tres o cuatro meses. Algunos han preguntado el motivo de esa suma y les han dicho que es por descuentos”, indica Jazmín Sánchez, quien hace su internado en el hospital Carrión.

Menciona que las dificultades que afrontan en Lima se repiten en el interior del país.

Una interna del hospital Santa Rosa de Piura, que prefiere el anonimato, relata que cuatro de sus compañeros se contagiaron con Covid-19 por falta de equipos de protección. Y remarca que aún cuando tienen que atender a pacientes con el virus, reciben la indumentaria protectora cada dos días.

Respecto a la remuneración, precisa que volvió al nosocomio el 12 de octubre del año 2020 y recién el 24 de diciembre le cancelaron el equivalente a un sueldo mínimo.

Explicación del Ministerio de Salud

El Minsa indica que desde el 3 de agosto del 2020 los internos comenzaron a percibir una remuneración mínima vital, seguro social, seguro de vida y equipos de protección personal. Al sumarse los internos que recibían 400 soles, este grupo “tuvo que regularizar su situación administrativa por los meses en los que recibieron los abonos por actividades que no realizaron”.