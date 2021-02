Chosica: repartidor atacado por perro necesita operación

Un perro se abalanzó y atacó a un repartidor de delivery, en el distrito de Chosica. Producto del incidente, Marco Llerena requiere de una operación en el brazo, ya que actualmente no puede moverlo.

Según información difundida por Canal N, el hecho ocurrió cuando el joven manejaba su motocicleta a la altura de la Maderera Geraldine. En ese momento, él se estacionó a contestar una llamada y el can lo agredió.

“El perro ni siquiera me ladró, solo me agarró el brazo y me quitó la piel de esa zona”, dijo Llerena al medio de comunicación.

La herida que le causó el animal fue de tal consideración que tuvo que ser trasladado a un nosocomio.

“Ayer que fui al hospital me han dicho que tiene 8 centímetros de ancho y 1.5 de profundidad (la herida)”, indicó.

La víctima acudió a la comisaría a poner la denuncia. Asimismo, manifestó que los dueños no quisieron hacerse responsables.

“Solamente me querían reponer con una crema, pero aquí se necesita una cirugía”.

Sin embargo, la dueña del perro aseguró que ayudará al muchacho con los gastos; además, justificó la conducta de su mascota. Aseveró que al can no le agradan las motos, pues anteriormente su negocio ha sido el blanco de delincuentes a bordo de estos vehículos.

“Ni modo que no lo voy a ayudar, no soy inhumana de dejarlo si lo ha mordido. El perro, cuando ve una moto, tiene ese instinto de querer atacar”, sostuvo la propietaria.

Por otro lado, personal de la perrera municipal examinó al animal y constataron que su última vacuna fue colocada en el 2019.