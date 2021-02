Ayacucho: intervienen a 90 personas libando licor en discoteca

Cerca de 90 personas fueron intervenidas en una discoteca el pasado domingo en Ayacucho. Entre los intervenidos se encontraron a cerca de 58 menores de edad quienes no usaban mascarillas y no respetaban el distanciamiento social. El operativo fue realizado por personal policial de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Ayacucho, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Subgerencia de Fiscalización de Huamanga.

De acuerdo a información policial, vecinos reportaron sobre música con alto volumen en la discoteca El Caviar, centro nocturno localizado en la intersección de los jirones Salazar Bondy y Los Andes en Ayacucho.

Tras ello, agentes intervinieron dicho local y hallaron a varios infractores. Estos fueron identificados y trasladados hacia la dependencia policial. Seguidamente, a cada uno se les interpuso las papeletas respectivas.

En tanto, los menores de edad fueron retenidos y enviados hacia la Comisaría de Familia. El hecho fue reportado a los padres de los adolescentes para que sean llevados a sus domicilios.

Según la Policía, la discoteca El Caviar fue intervenida tres veces durante el estado de emergencia, esto pese a que fue multada en reiteradas ocasiones. Ante ello, autoridades determinaron que el local nocturno sea tapeado a fin de evitar otro tipo de actividades similares que provoquen un masivo contagio por coronavirus.