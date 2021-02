Arequipa: pacientes COVID-19 sufren depresión y sensación de falta de oxígeno

Arequipa. Un adulto de 57 años se quitó la vida ayer en el hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza. Es el tercer caso de autoeliminación en lo que va la pandemia. Cerca de las 10:30 horas se acercó a la ventana mientras el personal de salud intentó detenerlo, pero logró tirarse al vacío desde el segundo piso donde funciona la unidad de alto flujo, un área para pacientes graves y que requieren una cama UCI.

“Su evolución no estaba yendo bien”, informó el director del nosocomio Richard Hernández. El infectado ingresó al nosocomio el último 27 de enero y estaba recibimiento tratamiento con mayor flujo de oxígeno. Las razones para que se quite la vida estarían en la depresión y en las alteraciones que pueden generar la falta no solo a nivel de la sangre de oxígeno sino a nivel cerebral. “La depresión que sufren y esa sensación de falta de aire es muy molesta”, explicó.

Señaló que la dirección de Psiquiatría, integrado por 12 profesionales, se encarga de brindar soporte emocional a los pacientes. Muchos de ellos cuentan con celulares para poder comunicarse con sus familiares. Los parientes de los internados sedados deben acudir para recibir información de su estado. Para evitar más tragedias como está. Hernández anunció que colocarán varillas o mallas metálicas en las ventanas. “Nuestro hospital no es una cárcel, pero tenemos que colocar esas varillas”, declaró.

