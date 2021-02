Trabajadora denuncia que cliente la escupió por pedirle que use mascarilla

La trabajadora de una carnicería de San Luis vive momentos de angustia tras ser escupida y recibir amenazas por parte de un hombre al que le reclamó por no usar mascarilla.

La joven contó a 24 Horas que el agresor acudió hasta el establecimiento ubicado en la cuadra 14 de la avenida Nicolás Ayllón sin portar mascarilla pese a que es de uso obligatorio.

La víctima señala que, incluso sin el barbijo, decidieron atender al hombre, pero sin permitir su ingresó al local, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad. No obstante, a los pocos minutos regresó para devolver lo que había comprado y empezó a insultar al personal .

“Este sujeto ingresó sin mascarilla hasta este punto y es ahí que yo me acerco y le digo ‘por favor, señor, ya no ingrese más, salga y yo le voy a atender’. Es ahí cuando él se me acercó con palabras fuertes, me insultó y me escupió”, narró la mujer.

Los trabajadores llamaron a la Policía porque el individuo intentó golpear a la joven y lograron sacarlo del local. En las imágenes grabadas por los presentes se puede observar cómo grita con actitud desafiante a quienes estaban dentro de la carnicería.

Al ver que los agentes PNP estaban cerca, el sujeto huyó en su vehículo. Pese a que los agentes intentaron alcanzarlo, no pudieron.

La mujer tiene miedo de que el hombre sea portador del nuevo coronavirus y la haya contagiado, ya que se, si fuera así, ella también podría infectar a su familia y el resto de trabajadores.

Asimismo, siente temor porque el sujeto amenazó con regresar para golpearla y violentar la carnicería . “Según él, es una persona que cobra cupos y que la Policía está con él. Si él ingresa (a la cárcel), vuelve a salir”, contó.

La joven espera que se pueda detener al agresor y evitar que tome represalias contra ella, su familia y el negocio.