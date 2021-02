SMP: balean a hombre para robarle su celular

Cámaras de seguridad captaron el asalto sufrido por un vecino de la urbanización Los Jardines de Santa Rosa, en el distrito de San Martín de Porres.

Faltaba poco para el inicio del toque de queda y el agraviado retornaba a su vivienda. Cuando estaba a punto de doblar una esquina, fue interceptado por dos sujetos que iban en motocicleta.

Uno de los delincuentes bajó y le apuntó con un arma para pedirle que entregue sus pertenencias; sin embargo, el hombre se resistió y el hampón le disparó

Al ver que su víctima yacía en el suelo, el ladrón cogió el celular y aprovechó para llevarse su mochila donde llevaba otros objetos de valor.

Los vecinos salieron para ayudar al hombre y llamaron a la Policía, que trasladó al herido hacia el hospital Cayetano Heredia, donde aún permanece mientras se recupera.

Fernando Hernández Morales, presidente de la urbanización Los Jardines de Santa Rosa, indicó que en el distrito hay bastante inseguridad, pero no se toman acciones para frenarla .

“Lo que nosotros solicitamos a las autoridades es que nos apoyen. Siempre en San Martín de Porres ocurre esto, donde hay más delincuencia y donde menos interviene la autoridad”, indicó a Canal N.

Los residentes han colocado cámaras de seguridad, tranqueras y hasta alarmas, pero ni eso detiene al hampa.

“La tranquera ya está desmantelada por los delincuentes. Una vez vino el carro a toda velocidad, me interceptó, me sacaron el arma, me encañonaron, me dijeron ‘dame, todo lo que tienes’ y con las mismas se retiraron”, narró Vanessa Quispe, otra víctima de robo.

Piden que de una vez la municipalidad y la Policía pongan fin a la situación que viven, pues se sienten limitados para luchar contra la delincuencia.

“Los vecinos no podemos tratar de tomar la ley por nuestras manos porque al final eso va a ser contraproducente contra nosotros, lo que queremos es seguridad”, acotó un lugareño.