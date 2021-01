“Pacientes no ingresan a las UCI porque no hay personal para atenderlos”

Los médicos y autoridades firmaron una carta abierta elevada al Ministerio de Salud para que transfiera presupuesto a Cusco. Ese dinero servirá para contratar más personal o pagar horas extras a los profesionales que enfrentan la pandemia. “Nos piden luchar contra una pandemia, pero sin armas”, dice el director de Salud.

¿Uno de los problemas en Salud es la falta de personal?

Nuestras Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se han ido implementando. Tenemos ventiladores y monitores, pero no tenemos recurso humano que los maneje. En una reunión de hace dos semanas con la ministra de Salud (Pilar Mazzetti) se acordaron varios compromisos. Entendemos, que estos han sido elevados al Ministerio de Economía pero no hay respuesta. El recurso humano es la principal arma para luchar contra la pandemia.

¿Qué compromisos se asumieron?

Que se les incremente las horas extras de modo que con un esfuerzo extremo los médicos y otros profesionales nos puedan apoyar.

¿Cuál es la brecha entre infraestructura y personal?

Podríamos tener, junto con EsSalud, hasta 46 camas UCI. Actualmente trabajamos con 22 o 23. Con el personal que tenemos y con las horas que están trabajando eso es lo que se puede atender. Entonces, requerimos casi el doble de horas o de personal para cubrir las camas UCI COVID-19 que podemos brindar.

¿De cuántos médicos intensivistas y de otras especialidades hablamos?

Debemos tener en cuenta que no hay más médicos intensivistas. Necesitamos que médicos internistas y cardiólogos, que nos están apoyando, también tengan la oportunidad de incrementar su tiempo de trabajo y con eso por lo menos solucionar temporalmente el déficit.

¿Cuánto personal más necesitaría el Cusco para estar más o menos bien?

Cinco médicos para seis camas. Ahora porque los pacientes son más complejos cinco para cinco. Los intensivistas nos están pidiendo atender solo cuatro por cada equipo, pero pongamos cinco camas. Si tuviera que instalar 45 camas necesitaría 45 intensivistas. Como no tengo eso les doy horas extras a ellos y además comprometo a otro recurso humano como cardiólogos y médicos internistas para que cubran ese espacio. Pero si no tengo a disponibilidad el recurso económico para pagarles, ellos no van a duplicar turnos definitivamente. Peor todavía cuando los hemos venido maltratando con pagos tardíos. Todavía les debemos por horas complementarias del año pasado y no tenemos la seguridad de cuánto presupuesto nos van a transferir para pagar por horas complementarias de este año.

¿Cuántas horas trabajan los médicos actualmente?

Solo tengo un límite de 96 horas complementarias en un mes. Estamos pidiendo que se eleve a 144 horas para las personas que trabajan en las Unidades de Cuidados Intensivos. Y además estamos pidiendo que estas horas complementarias comprendan a los establecimientos de primer nivel de atención. No hay personal en aquellos establecimientos del primer nivel y ese es otro problema.

¿Cuánto personal hace falta en esos establecimientos?

Por lo menos que tengan profesionales que puedan hacer un triaje diferenciado, lo que nos va a permitir que los pacientes sean referidos a zonas de hospitalización cuando tengan la enfermedad.

¿Qué consecuencias podría generar la demora en la aprobación de estas medidas y el presupuesto?

Ya las estamos viendo. Hay pacientes que no ingresan a las UCI porque no tenemos recurso humano para atenderlos. No podemos decir que no tenemos ventiladores o camas, porque los tenemos. Lo que no tenemos es recursos humanos, es decir, médicos, enfermeras y técnicos, que son el equipo de las UCI.

La demora entonces puede ser letal.

Por supuesto que sí.

¿Cuánto de presupuesto debería transferirse a Cusco?

Más o menos, es variable, entre 1 millón y 2 millones de soles mensuales… De nada nos vale que esta decisión la tomen de acá a un mes. Si no la toman inmediatamente vamos a tener una cantidad de muertos que pudo haber evitado.

Entonces, ¿qué medidas están asumiendo para contener la segunda ola?

Nuestro trabajo sigue estando en el primer nivel de atención. Hemos conseguido que los agentes comunitarios, a través del Comando Andino y Comando Amazónico, nos ayuden a hacer la detección temprana. El domingo distribuiremos (hoy) los oxímetros de pulso a los comandos y que nos permitirán tener una detección más temprana de los contagios.