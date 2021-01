Denuncian cobros indebidos en matriculas en el Colegio Ciencias de Cusco

Cusco. En plena crisis por la pandemia se detectó que en algunos colegios del Estado cobran cuotas ‘voluntarias’ indebidas por alumno nuevo. Al parecer, dicho requerimiento es promovido por las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa) y las direcciones de los planteles.

Un caso específico es el que se presenta en el Glorioso Colegio Nacional de Ciencias donde se estaría cobrando la suma de 250 soles por alumno ingresante. El hecho llamó la atención de la Fiscalía de Prevención del Delito y las autoridades de educación, por lo que este lunes 1 intervendrán dicha institución.

“No se le puede condicionar el ingreso o matrícula a los estudiantes, eso no está permitido. Vamos a pedir la documentación para saber en qué se invirtieron los cobros de Apafa del año pasado en vista de que no hubo clases presenciales”, señaló el fiscal de Prevención del Delito, Eduardo Poblete.

De otro lado, un comunicado emitido por un supuesto Comité de Padres de Familia Nuevos del Colegio Ciencias, refiere que dicha cuota no es una imposición sino una decisión de los padres que consiguieron una vacante para sus hijos en el prestigioso plantel, cuya recaudación se destinará a los gastos de mantenimiento.

Ante este comunicado, el fiscal Poblete refirió que se investigará esta modalidad y que existirían personajes que se irrogan funciones que no les competen. “En virtud de qué hacen estos cobros, los impuestos los cobra el Estado, no los comités de padres. Qué sucede si un padre no quiere pagar”, cuestionó.

El magistrado del Ministerio público exhortó a la población denunciar este tipo de hechos dado que no sería el único caso.