El año pasado, más de siete mil ciudadanos en Arequipa fueron detenidos y multados por violar las medidas sanitarias que buscan evitar la propagación del virus. La mayoría de estas papeletas fueron por no respetar el distanciamiento social, no usar mascarilla, salir en toque de queda y participar en reuniones sociales.

En este año se impusieron 190 papeletas. La mayoría por violar el toque de queda. Los más infractores son jóvenes detenidos dentro de bares y prostíbulos. No les asusta llevar el virus a casa. Esta estadística figura en los registros de la novena macroregión policial.

Estas conductas lamentables propagan el contagio no sólo en el entorno familiar del infractor, también del efectivo que interviene. Hay 10 policías hospitalizados y 71 agentes aislados. En esta última cifra, se encuentra el general PNP Víctor Zanabria y el director de la sanidad Coronel PNP Francis Alarcón. Sus allegados informaron que están estables y solo están apartados por precaución.

En esta región, murieron 76 efectivos: 30 en actividad, 42 en situación de retiro y 4 empleados civiles. De los casi 7 mil policías que hay en toda la región Arequipa, 3235 agentes se han contagiado del virus. Es decir, casi la mitad.

Ignoran la “Muerte Civil”

Las papeletas no son juego. Si el infractor no las paga se provoca una “muerte civil”. El Decreto Supremo 008-2021-PCM advierte que el moroso no será beneficiario de ningún bono o subsidio del Gobierno. Tampoco podrá realizar contratos o trámites ante SUNAT o SUNARP, etc.

Para hacer más drástica las medidas se coordina con las municipalidades para que adecuen centros de retención temporal, donde los infractores permanezcan detenidos toda la noche, regresen a casa después de pasar por triaje y descarte de COVID-19.

Por qué somos así

El sociólogo José Luis Ramos sostiene que estas conductas se atribuyen al bajo nivel educativo de la ciudadanía.”La gente que usa las mascarilla en la quijada, o en la frente, no son rebeldes sino malcriados”, calificó.

Sin embargo, también no descarta que el desacato podría ser una reacción a lo injusto que a veces significa una cuarentena. “Si eres de una minera puedes trabajar, pero si vendes emoliente, no”. Aunque advierte inconsistencia en las conductas sociales. La gente en lugar de protestar por una distribución equitativa del oxígeno sale a jugar fútbol. Vaticinó que en esta segunda ola y las nuevas medidas, las consecuencias pueden ser peores. Cada individuo busca salvarse por sí solo.

Un sector se molestará por no adquirir la ropa de marca o el último modelo de celular, cuando hay gente que sí será afectada en sus necesidades básicas como comer. ❖

Menos empáticos y más machistas

Apenas empezó la pandemia muchos filósofos diagnosticaron la vuelta a una sociedad más justa, más equitativa y solidaria. “Pecaron de inocentes porque la realidad demostró todo lo contrario”, sostuvo José Luis Ramos. El sociólogo manifiesta que esta crisis volvió a las sociedades del Perú y del mundo menos empáticos, más machistas, más racistas, más discriminadores. “Circulan mensajes que la culpa de la pandemia son por los cholos, que incumplen normas”, dijo.