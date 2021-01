En medio de la crisis sanitaria debido a la COVID-19, el próximo domingo 11 de abril se llevarán a cabo las elecciones 2021 para escoger al nuevo presidente de la República del Perú y a los congresistas que estarán en el parlamento por los siguientes cinco años.

Ante la incertidumbre de los peruanos por saber quiénes tendrían la responsabilidad de ser miembros de mesa en estas elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer que ya se encuentra habilitada la plataforma web en la que se podrá realizar la consulta.

A continuación te mostramos cómo ingresar tus datos y saber si eres miembro de mesa o no. Además, te contamos a cuánto asciende la multa para quienes no asisten a cumplir su función el 11 de abril.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa en las elecciones 2021?

Para conocer si eres miembro de mesa en las próximas Elecciones Generales 2021 debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar al link oficial publicado por la ONPE.

Digitar tu número de DNI o tus apellidos.

Inmediatamente serás dirigido a otra pestaña donde saldrá el resultado de si eres miembro de mesa.

LINK de la página para saber si soy miembro de mesa

A través de su página web, la ONPE dio a conocer este sábado 30 de enero que habilitó el link para consultar la lista de miembros de mesa. Lo que corresponde ahora es que todos los peruanos ingresen a esta plataforma para revisar los resultados.

La dirección web donde podrás ver si has sido seleccionado o no en este deber cívico es www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe.

Pronunciamiento de la ONPE sobre lista de miembros de mesa. Foto: ONPE

¿Cuánto es la multa por no asistir como miembro de mesa?

De acuerdo a la información brindada por la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones en conformidad a la Ley N° 28859, los precios de las multas por no ejercer el deber asignado como miembro de mesa son:

S/ 220 por no asistir como miembro de mesa.

S/ 220 por negarte a conformar la mesa electoral.

¿Cómo saber mi local de votación?

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, informó tras el cierre de la plataforma Elige tu local de votación que la fecha exacta para conocer los resultados del nuevo lugar de sufragio se publicarían a fines de enero.

“Vamos a darle prioridad a los que han hecho uso de la plataforma, sobre eso se completan los aforos de los recintos electorales por distrito, luego por local de votación, respetando la prioridad uno que han mencionado los electores en la plataforma. Solo cambiará si hay motivos de fuerza mayor”, explicó.

Luego de que el sistema determine entre una de las tres opciones elegidas, el resultado final se enviará al correo electrónico registrado al momento de solicitar el cambio.

¿Cómo saber mi mesa de sufragio?

Conocer el número de tu mesa de sufragio es muy fácil. Esta consulta la puedes realizar al ingresar a www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe para saber si eres escogido como miembro de mesa. Solo necesitas digitar tu número de DNI o tus apellidos.

¿Cuánto es la multa por no ir a votar?

Según la Ley N° 28859, los personas que no acudan a votar en las próximas elecciones tendrán que pagar una multa, la cual será asignada de acuerdo a la zona en la que se encuentre su local de votación. Si esta no es pagada a tiempo, el ciudadano no podrá realizar el trámite de ciertos documentos.

S/ 88 si no votas y vives en un distrito clasificado como ‘no pobre’ por el INEI.

S/ 44 si no votas y vives en un distrito clasificado como ‘pobre’ por el INEI.

S/ 22 si no votas y vives en un distrito clasificado como ‘pobre extremo’ por el INEI.

¿Cuándo serán las elecciones 2021?

Las Elecciones Generales 2021 para elegir al nuevo presidente del Perú y a los parlamentarios que ocuparán los curules del Congreso durante los próximos cinco años están programadas para el domingo 11 de abril.