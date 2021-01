Arequipa: Mall Aventura no tiene un tópico adecuado ante emergencias, según Geresa

Arequipa. El tópico del centro comercial Mall Aventura, ubicado en el distrito de Paucarpata, no es el adecuado para la cantidad de aforo que tiene. Esta fue una de las observaciones que encontró la Gerencia Regional de Salud, el último sábado 31 de enero, durante un operativo inopinado.

Autoridades de este sector señalaron que el tópico incumple varias exigencias, como de disponer el staff médico suficiente, establecer los flujos de atención en casos de emergencias por salud y el protocolo para disposición de residuos contaminados.

Dicha observación considerada grave fue detectada por el gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino.

“El administrador del centro comercial asegura que el tópico está a cargo de la empresa Perú Medical, pero cuando se pidió la presencia de un representante, no se obtuvo respuesta. Si alguien sufre algún problema de salud, no hay forma de atenderlo, no tienen el permiso de ambulancia”, indicó el gerente de Salud.

Operativo

El operativo en este centro comercial se realizó desde las 4.00 p. m. hasta las 5.18 p. m.

Nova Palomino señaló que, en un recorrido al patio de comidas, se verificó que los negocios sí tienen el PLAN SIS COVID aprobado.

Un equipo del Hospital Goyeneche tomó pruebas antigénicas a tres trabajadores de manera voluntaria. El resultado fue negativo por COVID-19 para los tres.

Observaciones

La Gerencia de Salud también realizó otras observaciones en el Mall Aventura. Por ejemplo, en el patio de comidas, el público no cumple la distancia mínima en las colas, no existe señalización en la zona de venta de comida, las mesas están juntas y las personas que las usan generan desorden.

En la tienda Tottus, verificaron que no se respetan las vías de circulación, los usuarios manipulan los alimentos como frutas de manera inadecuada y hasta encontraron niños sin mascarilla.

En la tienda no hay personas que adviertan sobre la indebida manipulación de alimentos y el plan de vigilancia no tiene firmas.