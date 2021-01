Miraflores: intervienen colectivo informal con más de S/ 200.000 en multas

La tarde de este viernes 29 de enero, la Municipalidad de Miraflores realizó una intervención contra el transporte informal en la cuadra 55 de la avenida Arequipa.

Tras el operativo, se detuvo a Víctor Hugo Paredes Obregón, quien conducía un taxi colectivo ‘pirata’ con más de 200.000 soles en multas no pagadas. Además, el hombre tiene suspendida la licencia desde el año 2019.

Según indicó la comuna, él acumuló estas infracciones por realizar maniobras temerarias, manejar con el celular y dejar a pasajeros a mitad de la calle.

Tampoco contaba con ningún protocolo de bioseguridad, ni infografía, poniendo a los pasajeros en inminente riesgo de contagio por la COVID-19.

“Este vehículo registra un total acumulado de un registro histórico de más de 100 multas. Con un total de 200.000 soles y en el reporte del SAT aparece 60.000 soles en inspección coactiva. Esto nos muestra que el conductor a sabiendas de que no tiene ninguna condición de seguridad, pone en riesgo la vida de los pasajeros. Por que es ilegal y porque no tenía ninguna media de bioseguridad, ya que no contaba con micas protectoras, ni ninguna otra condición”, dijo Carlos Peña, subgerente de transporte de la Municipalidad de Miraflores a La República.

Agentes de la Municipalidad Distrital de Miraflores, en virtud a un trabajo de inteligencia, han logrado identificar hasta el momento 1.900 placas de taxis colectivo informales que tan solo circulan en la avenida Arequipa.

