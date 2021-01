Las elecciones 2021 están cada vez más cerca, y miles de peruanos ya eligieron, desde fines del 2020, el local de votación en el que harán valer su derecho de sufragio en el mes de abril de este año. En esa línea, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hizo el sorteo, el último 29 de enero, de las 518.868 personas que serán miembros de mesa para el sufragio electoral el 11 de abril.

Si bien hasta la fecha se ha dado conocer a los titulares y suplentes que cumplirán su labor cívica, todavía el listado definitivo de los miembros de mesa se hará público el próximo 15 de febrero. No obstante, es válido conocer las penas que se ejecutarán al no cumplir como miembro de mesa o no ir a sufragar. En las siguientes líneas conoce las multas que el Gobierno maneja.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa en las elecciones 2021?

Para conocer si eres miembro de mesa en las elecciones 2021 , debes ingresar a este LINK y seguir los pasos que te solicita la plataforma para llevar a cabo la consulta.

¿Cuánto es la multa por no asistir como miembro de mesa?

De acuerdo con la Ley Nº 28859, aquellas personas que son miembros de mesa y no asistan a cumplir su labor cívica tendrán un multa de 220 soles, que se podrá pagar en el Banco de la Nación o desde la web Pagalo.pe.

¿Cuánto es la multa por no ir a votar?

Si no vas a votar y vives en un distrito clasificado como “no pobre”, tu multa será de 88 soles.

Por otro lado, si tu distrito es clasificado como “pobre”, tu multa por no ir a votar será de 44 soles.

Finalmente, si tu distrito es catalogado como “pobre extremo”, la multa que deberás pagar será de 22 soles.

¿Cuándo serán las elecciones 2021?