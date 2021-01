El viernes 29 de enero, se llevó a cabo el sorteo de los miembros de mesa para las elecciones generales del 11 de abril de 2021, comicios en los que la ciudadanía escogerá al próximo presidente de la República y a los parlamentarios que conformarán el Congreso.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el último viernes se seleccionaron a los seis miembros titulares y tres suplentes por cada mesa de votación. Este primer resultado debe ser sometido a un periodo de tachas, y la lista definitiva será publicada el próximo 15 de febrero.

No pueden ser seleccionados como miembros de mesa candidatos y personeros de las organizaciones políticas, funcionarios y empleados de los organismos electorales, trabajadores del Ministerio Público que realizan funciones relacionadas a delitos electorales, autoridades políticas y funcionarios de Defensoría del Pueblo y personal en actividad de las FF.AA y la PNP que hagan actividades relacionadas a los comicios.

Descubre en esta nota si fuiste seleccionado como miembro de mesa para las elecciones nacionales.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa en las elecciones 2021?

Para conocer si fuiste seleccionado como miembro titular o suplente, ingresa al siguiente enlace o realiza el proceso en el cuadro inferior.

Dentro del portal, ingresa tu número de DNI y haz clic en el botón consultar. La pantalla te mostrará si fuiste elegido miembro de mesa. Además, podrás conocer a los ciudadanos que conforman tu mesa de sufragio.

En un breve comunicado en la web oficial del Estado, se afirmó que “en esta ocasión, se dio prioridad en sortear a ciudadanos jóvenes debido a los riesgos de los mayores de edad por la pandemia de la COVID-19”.

¿Cómo saber mi lugar de votación?

En diciembre, la ONPE habilitó la plataforma Elige tu local de votación, donde el elector pudo escoger el lugar de sufragio más próximo a su domicilio con el fin de evitar contagios de la COVID-19.

En un tuit reciente, el ente electoral informó que, a partir de febrero, la población podrá conocer en qué local emitirá su voto.

Tuit de la ONPE. Foto: Captura de Twitter

¿Cuál es el pago por ser miembro de mesa?

Los miembros de mesa recibirán 120 soles por asumir su deber cívico. En caso de una segunda vuelta electoral, se otorgará un segundo pago por el mismo monto.

¿Qué pasa si no acepto ser miembro de mesa?

De no ejercer tu función de miembro de mesa, deberás pagar una multa por omiso a la instalación de mesa. Además, de no cumplir con este deber y, a la vez, no votar, tendrás que pagar una multa adicional por omiso al sufragio.

¿Cuándo serán las elecciones 2021?

Según el calendario electoral, las elecciones generales están programadas para el domingo 11 de abril de 2021. Con el objetivo de evitar aglomeraciones de personas, estos comicios iniciarán a las 7.00 a. m. y cerrarán a las 7.00 p. m.

Protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 durante las Elecciones Generales 2021