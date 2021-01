Arequipa: joven encontró a su can tras ofrecer un celular como recompensa

Arequipa. Cuando una mascota se pierde, tratar de ubicarlo es como buscar una aguja en un pajar, mientras que el animal corre desesperado en la búsqueda de alimento y hogar. Para Jorge Luis, esto estaba muy claro debido a que su perrito Coco se perdió el pasado domingo en horas de la tarde.

El joven temía por la salud de su mascota y lo buscó durante varios días. Señala que el animal se perdió en un descuido cuando él fue a la tienda en el distrito de Paucarpata en Arequipa. Al parecer, el animal lo siguió y él no se percató de ello. Cuando retornó a su vivienda, el animal ya no estaba; lo buscó por las calles cercanas, pero no lo encontró.

Jorge pidió ayuda para ubicar a su perrito y recurrió a las redes sociales. Lamentablemente, pasaron los días y no obtuvo ninguna información sobre la ubicación de Coco. Tenía que buscar una solución lo más pronto posible.

“Decidí ofrecer una recompensa, algo que llamé la atención y pensé en mi celular”, señala el muchacho.

Según el propietario, dicho teléfono lo había comprado hace algunos meses. Sin embargo, para él, este equipo era poco comparado con al cariño y la compañía que le daba Coco. Por este motivo, publicó en Facebook que ofrecía su celular Huawei Y9S como recompensa a quien devolviera a su pequeño amigo. El caso rápidamente se viralizó y con el pasar de los días recibió una buena noticia.

“El jueves recibí la llamada de un teléfono fijo y me dijeron que encontraron a mi mascota”, señala.

Jorge Luis se encontró con un señor que dijo llamarse Eduardo y fue hasta su vivienda en el distrito de Mariano Melgar. Fue así como el muchacho pudo reencontrarse con Coco.

“Me contó que lo encontró caminando por el grifo Porongoche, asustado, perdido y lo llevó a su casa. De todo corazón le di el celular y cumplí mi promesa”, refiere.

Gracias a la difusión del caso, hoy Jorge Luis se encuentra al cuidado de Coco. “Ahora estamos felices de estar de nuevo juntos. Gracias a todos por publicar y a no desanimarme”, indica.