SMP: joven se arroja de taxi en movimiento para evitar ser secuestrada

Una joven presentó una denuncia en la Comisaría de Barboncitos con el objetivo de que las autoridades capturen al falso taxista que la intentó secuestrar días antes.

La agraviada relató que abordó el taxi en un grifo de la cuadra 32 de la avenida Perú , en San Martín de Porres. Ella empezó a sospechar de que algo iba mal cuando el conductor tomó una ruta diferente a la común, pues debía doblar a la izquierda, pero siguió de frente.

El cambio de ruta no fue lo único que alertó a la joven. “Yo ya me había dado cuenta porque él empezó a subir todos los pestillos del carro que era automático”, narró a Canal N.

Al ver que su vida estaba en peligro, decidió arrojarse incluso estando el auto en movimiento, lo que le causó lesiones en el cuerpo.

“Sacó el sticker del taxi, que era fosforescente, y me dijo que me iba a llevar a otro lugar más cerca y yo le dije ‘no, por ahí no es mi ruta’. Entonces atiné a abrir la puerta y lanzarme, como el carro estaba yendo a velocidad me puse la mochila en la cabeza”, contó.

Dijo, asimismo, que la principal motivación para actuar en ese momento fueron sus seres queridos. “Estaba en shock, lo tuve que hacer por mis hijos. Era eso o él me hacía otra cosa. Si no me lanzaba, yo creo que hubiera estado muerta ahora”, comenta.

La agraviada ha puesto la denuncia ante la Policía y espera que las cámaras de seguridad del grifo donde tomó el vehículo ayuden a identificar al falso taxista.