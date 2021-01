Reportan aglomeración en terminal de Plaza Norte por retraso de buses

Debido a las restricciones anunciadas por el gobierno del Perú para frenar la segunda ola de COVID-19, las cuales entran en vigencia a partir de las 00.00 a. m. del domingo 31 de enero, varias personas acuden a las diferentes agencias de viaje de la capital para poder abordar un bus que los lleven a sus destinos en provincia.

En el Terminal Terrestre de Plaza Norte se puede ver la presencia de cientos de pasajeros que esperan la llegada de los buses, los cuales se encuentran retrasados.

A través del WhatsApp del Grupo La República, llegaron denuncias de viajeros que permanecen expectantes para partir a su destino.

Ese es el caso de Gladis Laime Ramos (57). Ella señaló que los asistentes permanecieron aglomerados pese a que el Ministerio de Salud advirtió sobre el peligro de reunir a muchas personas en lugares cerrados.

“Acá en la rampa del terminal de Plaza Norte hay un mar de gente porque los buses están retrasados. Tenía programado partir a Ayacucho a las 7.45 p. m. y siendo las 10.00 p. m. aún sigo acá y sin aviso de si vendrá pronto el bus”, comentó Laime.

“La verdad que no sé hasta qué hora estaremos acá. Más temprano conocí a una señora que vino de Puente Piedra y espera su bus desde las 5 p. m.”, acotó.

Asimismo, resaltó que si bien a los pasajeros se les exige el uso de mascarillas y protectores faciales para ingresar al terrapuerto, muchos optaron por quitarse el facial ante el calor propio de verano.

“Sí, están usando mascarillas y faciales, pero hace calor. Yo, por ejemplo, me he quitado el facial porque no puedo respirar acá. Ha desbordado totalmente. Calculo que hay fácilmente 200 personas, tenga en cuenta que en cada bus van 60 pasajeros aproximadamente. El distanciamiento no se puede cumplir con tantas personas juntas en un solo lugar”, puntualizó.

Por otro lado, resaltó el alza en los precios de los pasajes.

“Para Ayacucho normalmente es 50 soles, pero ahora me cobraron 100 soles y una de las señoras con la que estamos esperando me dice que mañana estará 130 soles. Está subiendo demasiado los pasajes”, exclamó.