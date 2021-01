Red de Ollas Comunes sobre cuarentena: “Almacenes están vacíos”

Luego de que el presidente Francisco Sagasti indicara que la ciudad de Lima entraría a una cuarentena obligatoria, la presidenta de la Red de Ollas Comunes, Fortunata Palomino, pidió apoyo a las autoridades para continuar llevando alimentos a 120.000 familias en situación vulnerable.

Durante una entrevista para Canal N, Palomino manifestó que las ollas comunes son la única fuente de alimentación para miles de familias; sin embargo, no se encuentran completamente abastecidas.

“A 72 días de un confinamiento, no contamos con el apoyo como es el Presidente de la República y autoridades locales. Hoy, en Carabayllo, están terminando la tercera remesa de Qali Warma que fue reasignado por el expresidente Vizcarra, pero los otros almacenes están vacíos, ya no tienen nada. Nuevamente, nos agarran desabastecidos con la preocupación de qué van a comer estas familias”, señaló Fortunata.

En esa línea, también reiteró que en muchos lugares de Lima Metropolitana estos lugares de ayuda alimentaria no cuentan ni siquiera con agua potable.

“A nivel de Lima Metropolitana existen 1.200 ollas comunes que abastecen a 120.000 familias. Estas no cuentan con agua y víveres. Pedimos al señor presidente y a titular del Midis a que den una mirada a las zonas periféricas empobrecidas de todos los distritos de la capital porque no tienen nada que comer. No tienen víveres ni presupuesto”, refirió

Finalmente, recalcó que, de no recibir la ayuda del estado, se verán en la obligación de continuar caminando por los mercados pidiendo apoyo a los comerciantes.

“Saldremos a los mercados y avenidas a seguir luchando. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Los casos de personas que se acerquen a pedir alimentos va a aumentar porque hay muchos que viven del día a día”, explicó a Canal N.

