Protestan por cierre de puente peatonal de Línea 1 del Metro de Lima en VES

Ciudadanos realizaron una protesta en la avenida Separadora Industrial en Villa El Salvador (VES), exigiendo que se abra el puente peatonal número 6 que está a cargo de la Línea 1 del Metro de Lima.

Dicho pase fue cerrado junto a otras 13 plataformas con la finalidad de ser evaluadas, esto a consecuencia de que el pasado jueves 21 de enero, el puente peatonal Huiracocha se desplomó en el mismo distrito.

Lamentablemente, el cierre del puente número 6 afectó a centenares de personas, según denunció uno de los protestantes. “Estamos bloqueados prácticamente los vecinos del bloque 3 y 1. Bloqueados para no ir al mercado a Llanavilla y otros lugares más, para ir al trabajo y hacer compras”, aseveró Juan Carlos Vega.

“Tenemos que arriesgarnos en caminar muchos metros más abajo por donde es desolado, de noche no hay luz eléctrica ni policías. Ahí suele haber bastantes robos con cuchillo o arma”, sostuvo.

Además, el vecino advirtió que al cerrar los puentes peatonales se anunció la construcción de puentes peatonales provisionales, pero que hasta la fecha no han sido edificados.

“Afecta alrededor de 1.000 familias. 800 vecinos y 200 del mercado. Han puesto un muro y cuatro vigilantes. Son insensibles, no les importa lo que afecta a la gente, me parece injusto. Si no se hace caso se tomarán acciones más fuertes, como tomar el puente”, acotó.

Eduardo Vera, vocero del mercado Mercado Sectorial N°1, criticó el cierre del puente número 6 ya que aísla a los clientes de la zona. “Los compradores no tienen otra alternativa. Solo caminar como 5 o 6 cuadras”, indicó.

Finalmente, lamentó que el cierre de la plataforma ocurra en contexto con la próxima cuarentena, afectando así la venta de los comerciantes.