Trabajadores agroindustriales denuncian despidos arbitrarios

Luego de su participación durante el paro agrario en el mes de diciembre del 2020, los sindicatos de trabajadores agroindustriales y frentes de lucha de Ica y Virú en La Libertad, denunciaron, mediante conferencia de prensa, que varios trabajadores fueron despedidos arbitrariamente como represalia.

“Hemos visto cómo las empresas han venido tomando represalias contra nuestros compañeros, solo por hecho de ser parte de las manifestaciones que, como ciudadanos, tenemos como derecho para reclamar las injusticias. Por eso se les está despidiendo, mientras que a otros no se les ha renovado su vínculo laboral”, sostuvo Andy Requejo del Comité de Lucha de Virú.

Los dirigentes sindicales también señalan que no van a seguir participando en la mesa de diálogo impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Más allá de que no surge ningún efecto positivo en estas reuniones, sentimos que el Gobierno se ha burlado de nosotros, se nos convocó para la reglamentación, pero no se avanzó nada de eso. El pedido nuestro es la derogación de esta nueva Ley Agraria que no favorece en nada al trabajador”, destacó el dirigente.

Los trabajadores no descartan volver a realizar sus manifestaciones tomando las vías, tal como lo hicieron en el mes de diciembre, cuando el tránsito de las carreteras Panamericana Norte y Sur quedaron bloqueadas.

“¿Cómo puedes calmar a la masa trabajadora que día a día sufre los maltratos de las empresas? La decisión está clara, se dejará a la masa trabajadora que ellos determinen qué hacer y se sabe cuál es: volver a las calles. Para ello, vamos a buscar el apoyo de otros colectivos para reclamar nuestros derechos”, detalló Susan Quintanilla del Sindicato de Trabajadores Agrarios de Ica.

Los trabajadores, además, indican que aún se les sigue está pagando S/ 31 y se les está quitando varios bonos, ganados por usos y costumbres, desde hace muchos años como: bonos de friaje, asistencia perfecta, de calidad y mano calificada.

Entre los pedidos de los sindicatos se encuentra el poder presentar un proyecto de ley que modifique la actual Ley 31110 o se llegue a realizar su derogatoria.